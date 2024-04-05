ChatGPT'nin kurumsal müşterileri için özel araçlar geliştirildi. Bu araçlar, şirketlerin daha iyi bir yapay zekâ deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

OpenAI, ChatGPT'nin kurumsal müşterilerini memnun edecek bir işe imza attı. Şirket, bazı müşterileri için özel bir program oluşturdu. Bu özel program kapsamında işletmeler, yapay zekânın doğruluğunu artırmak için bazı özel araçlara erişim imkânı yakalayacaklar. Ayrıca doğrudan OpenAI çalışanları ile temas hâlinde çalışmalar yapmak da mümkün olacak.

GPT-4 API aracılığıyla müşterilere sunulacak yeni araçlar, üçüncü taraf platformlara bağlanma, tüm modeli yeniden eğitmek zorunda kalmadan gelişmiş modeller üretme ve bunları kaydetme ile modeller arası performans testi yapma gibi şeyler için yeni bir arayüz içerecek. Üstelik GPT-4 API kurumsal müşterileri, kendi ihtiyaçları doğrultusunda GPT-4 üzerince "ince ayar" da yapabilecekler.

OpenAI, 2024'ü "girişim yılı" olarak ilan etti

OpenAI'ın kurumsal müşteriler için özel bir program oluşturmasının nedeni, 2024 yılının "girişim yılı" olarak ilan edilmesi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan üst yönetici Brad Lightcap, OpenAI'ın bu yıl muhteşem bir büyüme yaşayabileceğini söyledi. Brad Lightcap, "Pazarın bizi gerçek uygulamalara, gerçekten geniş bir yapay zekâ etkinleştirme odağıyla gerçek iş sonuçları sunmaya yönlendirdiğini giderek daha fazla hissediyoruz." dedi.

Burada önemli bir detay var. Brad Lightcap, geçmişte yaptığı açıklamalarda şirket yöneticilerinin yapay zekâdan her şeyi çözmesini beklememeleri gerektiğini söylemişti. OpenAI yöneticisine göre ChatGPT, henüz deneysel bir üründü. Ancak geldiğimiz son noktada bu durum değişmiş gibi görünüyor. En azından yapılan açıklama, bunun açık bir göstergesi.