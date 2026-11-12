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OpenAI, ChatGPT’deki Gelişmiş ve Standart Ses Modlarını Kaldırıyor

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OpenAI, ChatGPT’deki Gelişmiş ve Standart ses modlarını kaldırarak tüm sesli deneyimi GPT-Live modelinde birleştiriyor.

OpenAI, ChatGPT’deki Gelişmiş ve Standart Ses Modlarını Kaldırıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yılın başlarında Gemini Live’a rakip olarak geliştirdiği ve sohbet botuyla çok daha doğal iletişim kurulmasını sağlayan yeni ses modeli GPT-Live’ı kullanıma sunmuştu.

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Mevcut Gelişmiş ve Standart ses modlarının yanına eklenen bu yeni seçenekle birlikte platformda üç farklı ses deneyimi oluşmuştu. Şirket şimdi ise sesli iletişim seçeneklerini sadeleştirmek amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

OpenAI, ChatGPT’deki Gelişmiş ve Standart Ses Modlarını Kaldırıyor
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Eski ses modelleri 11 Aralık'ta emekliye ayrılıyor

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OpenAI tarafından yapılan resmî açıklamaya göre ChatGPT Ses deneyimi köklü bir değişimden geçiyor. Şirket, 11 Aralık tarihi itibarıyla Gelişmiş ve Standart ses modlarını kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda platformdaki tüm sesli etkileşim deneyimi tek bir çatı altında, GPT-Live modelinde birleştirilecek.

Şirketin paylaştığı verilere göre GPT-Live’ın yayınlanmasından bu yana platformdaki sesli kullanım oranları neredeyse iki katına çıktı. OpenAI, günümüzde ChatGPT’de sesli iletişim özelliğini kullanan kişilerin tamamına yakınının zaten GPT-Live’ı tercih ettiğini belirtiyor. Bu geçiş sürecinde, eski Gelişmiş ve Standart ses modlarında yer alan tüm özelliklerin de GPT-Live modeline entegre edilmesi planlanıyor.

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