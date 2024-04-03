OpenAI, ChatGPT'ye eklenen yeni görsel düzenleme özelliğini videolu örnekle duyurdu.

Yapay zekâ dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan OpenAI, sohbet botu ChatGPT’yi tanıttığı günden bu yana sürekli yeni özelliklerle kendisini besledi. Bu bağlamda GPT’ler, eklentiler ve DALL-E entegrasyonu gibi yeniliklerle ChatGPT, yapay zekâ kullanıcılarının olmazsa olmazlarından biri hâline geldi.

Fakat bilirsiniz ki yapay zekâyla görsel oluştururken kusur görmek pek de şaşırtıcı olmayan bir durum. Özellikle de karenin içinde insanlar varsa. Bunları sonradan düzenlemek için de Photoshop gibi programlar gerekli oluyor. Yani yapay zekâdan tek seferde kusursuz bir görsel almak zor.

Neyse ki ChatGPT, yeni gelen güncellemeyle birlikte görsellerin direkt düzenlenmesini mümkün kılıyor.

OpenAI’ın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda özelliğin nasıl çalıştığı gösteriliyor. Öncelikle her zamanki gibi görselimizi oluşturmak için bir tarif veriyoruz. Çıkan görsellerden birine tıkladığımızda, sağ üstte bir fırça ikonu bizi karşılıyor. Buna bastığımızda imlecimiz bir fırçaya dönüşüyor. Sol üstten de boyutunu ayarlayabiliyoruz.

Değiştirmek istediğimiz kısımları bu fırça yardımıyla maskelememiz gerekiyor. Daha sonra yazı kutusunun üzerinde “Edit Selection” yani ‘Seçimi Düzenle’ yazısı çıkıyor. Bunun ardından o kısımlarda neyi değiştirmek istediğimizi ya da ne eklemek istediğimizi tekrar yazıyoruz. Üstteki örnekte köpeğin kulaklarına fiyonk eklendiğini görüyoruz.

Ayrıca farklı tarzlar denemek de mümkün.

DALL-E sayfasına geldiğinizde metin kutusunun üzerinde, istediğinizi deneyebileceğiniz stil örnekleri yer alıyor. Bunlar arasında gotik, bilim kurgu, synthwave gibi örnekler bulunuyor.

İlk videoyu izleyen kullanıcılar, maskelemeyle düzenleme yönteminin uzun sürmesinden şikâyetçi. Bunun da optimizasyon çalışmalarıyla düzeleceğini umalım. En azından şu aşamada örnek videodaki sürenin kısaltılmadan paylaşılmasını takdir edebiliriz.