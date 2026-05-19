Elon Musk’ın OpenAI’ye karşı açtığı yüksek profilli dava Musk aleyhine sonuçlandı. Jüri, davanın zaman aşımı süresi geçtikten sonra açıldığına karar verirken Musk cephesinden temyiz açıklaması geldi.

Elon Musk ile OpenAI arasındaki uzun süredir devam eden hukuk savaşı yeni bir döneme girdi. ABD’nin California eyaletinde görülen davada jüri, Musk’ın OpenAI CEO’su Sam Altman ve şirket yönetimine yönelik suçlamalarını reddetti.

Musk, OpenAI’nin kuruluş amacından uzaklaşıp 'kâr odaklı' hale geldiğini ve şirketin insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettiğini öne sürüyordu. Ancak jüri, davanın zaman aşımı süresi geçtikten sonra açıldığına hükmetti.

Musk neyle suçlamıştı?

Elon Musk, 2024'te açtığı davada OpenAI’nin kuruluş prensiplerini terk ettiğini savunmuştu. Musk’a göre şirket, başlangıçta açık kaynaklı ve insanlık yararına çalışan bir yapı olarak kurulmuştu ancak zaman içinde ticari hedeflere yöneldi. Dava kapsamında Sam Altman, Greg Brockman ve Microsoft CEO’su Satya Nadella gibi önemli isimler de ifade verdi. Musk tarafı, OpenAI’nin yapısını değiştirerek büyük ticari kazanç elde ettiğini iddia etti.

Musk temyize gidecek.

California’daki federal mahkemede görülen davada dokuz kişilik jüri heyeti, Musk’ın iddialarını kabul etmedi. Kararın yalnızca birkaç saatlik değerlendirme sürecinin ardından çıkması dikkat çekti. Mahkeme ayrıca Musk’ın davayı geç açtığına hükmederek teknik olarak zaman aşımı kararını öne çıkardı. Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kararı 'takvim kaynaklı teknik bir detay' olarak yorumladı ve temyize gideceğini açıkladı.

Kararın ardından OpenAI tarafı için önemli bir hukuki belirsizlik de ortadan kalkmış oldu. ABD basınında yer alan yorumlara göre bu karar, şirketin gelecekteki büyüme ve yatırım planlarının önünü açabilir.