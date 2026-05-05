Musk vs Altman Davasında Yeni Gelişme: OpenAI Kurucu Ortağı, Şirkette 30 Milyar Dolar Hissesi Olmasını Savundu!

Musk vs Altman davasında dikkat çeken isimlerden OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman ifade verdi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknoloji sektörünün en dikkat çeken davalarından biri olan Musk ile Altman arasındaki dava, yalnızca şirketlerin geleceğini değil, milyarlarca dolarlık güç savaşını da gözler önüne seriyor. Mahkeme salonunda yaşanan son gelişmeler ise âdeta bir dram filmi gibi.

Davanın başlamasından sadece iki gün önce Elon Musk ile OpenAI kurucu ortaklarından Greg Brockman arasında dikkat çekici bir mesajlaşma yaşandığı ortaya çıktı.

"Haftanın sonunda en nefret edilen insanlar olacaksınız"

Brockman’ın “karşılıklı olarak davaları geri çekelim” önerisine Musk’ın yanıtı sert oldu. Haftanın sonunda Brockman ve Sam Altman’ın “Amerika’nın en nefret edilen insanları” olacağını söyledi.

Bu mesaj jüriye sunulmasa da Musk’ın dava stratejisinin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda itibara yönelik bir savaş olduğunu düşündürüyor.

Mahkemede gündem ise 30 milyar dolarlık pay

Geçtiğimiz gün ifade veren Brockman, OpenAI’deki hisselerinin değerinin 20 ila 30 milyar dolar arasında olduğunu açıkladı ancak bu noktada dikkat çeken bir detay varıdı. Brockman, şirketin kuruluş aşamasında 100 bin dolar bağış yapma sözü vermiş fakat bunu hiçbir zaman gerçekleştirmemişti. Musk’ın avukatları ise bu durumu “kâr amacı gütmeyen bir yapıdan kişisel servet yaratma” olarak çerçevelemeye çalıştı.

Brockman ise eleştirilere net bir yanıt verdi. OpenAI’ın bugünkü noktaya gelmesinde kendisinin ve ekip arkadaşlarının “kan, ter ve gözyaşı” döktüğünü söyledi. Şirkete asıl katkının, Musk ayrıldıktan sonra kalan ekipten geldiğinin de altını çizdi.

Dava hâlâ sonuçlanmış değil ancak görünen o ki bu sadece bir hukuk mücadelesinden ibaret bir dava olmayacak.

