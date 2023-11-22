OpenAI, Sam Altman'ın şirkete geri döneceğini açıkladı. Ayrıca kurucu ortaklardan Greg Brockman da görevine geri dönüyor. Karar, tüm paydaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Günlerdir CEO'su Sam Altman'ı kovması ile gündemde olan OpenAI'dan bomba bir açıklama geldi. Sam Altman'ın şirkete geri döneceği açıklandı. Ayrıca CEO'nun kovulması ile istifa eden kurucu ortak Greg Brockman da görevine devam edecek. Gelin hep birlikte bu sıcak gelişmeye yakından bakalım.

Ama önce, neler yaşandığını kısaca özetleyelim. Her şey, Sam Altman'ın ani bir karar ile OpenAI'dan kovulması ile başladı. Yatırımcılar ile çalışanlar, yönetim kuruluna baskı yapsalar da başarılı olamadılar. OpenAI'ın en büyük yatırımcıları arasında yer alan Microsoft ise devreye girerek, Sam Altman ile Greg Brockman'ı bünyesine katacaklarını açıkladı. Ancak Sam Altman'ın OpenAI'dan kopamadığı ve CEO'luk görevine geri dönmek istediği konuşuldu.

Prensipte anlaşmaya varıldı!

Kısa bir süre önce OpenAI'ın resmî X hesabından önemli bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım şöyleydi:

Sam Altman'ın, Bret Taylor (Başkan), Larry Summers ve Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kuruluyla CEO olarak OpenAI'ye dönmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardık. Ayrıntıları çözmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederiz.

OpenAI'ın açıklaması, Sam Altman ve Greg Brockman tarafından doğrulandı!

Sam Altman ile Greg Brockman, OpenAI'ın resmî hesabından yapılan paylaşımdan hemen sonra, yeni paylaşımlar yaptılar. Gelin o paylaşımlara yakından bakalım:

Sam Altman'ın açıklaması:

OpenAI'ı seviyorum ve son birkaç günde yaptığım her şey bu takımı ve misyonu bir arada tutmayı amaçladı. Pazar akşamı Microsoft 'a katılmaya karar verdiğimde bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya Nadella'nın desteğiyle OpenAI'a dönmeyi ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Greg Brockman'ın açıklaması ise şöyle:

OpenAI'a ve kodlamaya, bu gece itibarıyla geri dönüyoruz.

Satya Nadella, arka planda neler yaşandığını şöyle açıkladı:

OpenAI yönetim kurulundaki değişiklikler bizi cesaretlendirdi. Bunun daha istikrarlı, bilgili ve etkili yönetime giden yolda ilk önemli adım olduğuna inanıyoruz. Sam, Greg ve ben konuştuk ve OpenAI'ın gelişmeye ve misyonunu geliştirmeye devam etmesini sağlamada, OpenAI liderlik ekibiyle birlikte oynayacakları önemli bir rol olduğu konusunda anlaştık. Güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi ve bu yeni nesil yapay zekânın değerini müşterilerimize ve ortaklarımıza sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

OpenAI'a geçici CEO olarak getirilen Emmett Shear bile karardan memnun!

Yaklaşık 72 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından elde edilen bu sonuçtan çok memnunum. OpenAI'a geldiğimde doğru yolun ne olacağından emin değildim. Alınan karar, ilgili tüm paydaşların doğruyu yapmasının yanı sıra güvenliği de en üst düzeye çıkaran yoldu. Çözümün bir parçası olduğum için mutluyum.

Geldiğimiz son nokta, OpenAI'ın CEO krizinin çözüldüğünü gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse Sam Altman, artık çok daha güçlü bir CEO ve elbette bunun bazı sonuçları olacak. Dev şirketler, kamuoyu tarafından da kabul gören isimler için artık daha dikkatli davranmak zorundalar. Aksi takdirde OpenAI'ın yaşadığı gibi krizler yaşanması çok olası.

OpenAI, mutluluk pozu paylaştı:

X'te bir paylaşım yapan Greg Brockman, "Geri döndük!" ifadesini kullanarak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, OpenAI'ın resmî X hesabından, "OpenAI, çalışanları olmadan bir hiçtir." ifadeleri ile yeniden paylaşıldı.