Günlerdir CEO'su Sam Altman'ı kovması ile gündemde olan OpenAI'dan bomba bir açıklama geldi. Sam Altman'ın şirkete geri döneceği açıklandı. Ayrıca CEO'nun kovulması ile istifa eden kurucu ortak Greg Brockman da görevine devam edecek. Gelin hep birlikte bu sıcak gelişmeye yakından bakalım.
Ama önce, neler yaşandığını kısaca özetleyelim. Her şey, Sam Altman'ın ani bir karar ile OpenAI'dan kovulması ile başladı. Yatırımcılar ile çalışanlar, yönetim kuruluna baskı yapsalar da başarılı olamadılar. OpenAI'ın en büyük yatırımcıları arasında yer alan Microsoft ise devreye girerek, Sam Altman ile Greg Brockman'ı bünyesine katacaklarını açıkladı. Ancak Sam Altman'ın OpenAI'dan kopamadığı ve CEO'luk görevine geri dönmek istediği konuşuldu.
Prensipte anlaşmaya varıldı!
Kısa bir süre önce OpenAI'ın resmî X hesabından önemli bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım şöyleydi:
OpenAI'ın açıklaması, Sam Altman ve Greg Brockman tarafından doğrulandı!
Sam Altman ile Greg Brockman, OpenAI'ın resmî hesabından yapılan paylaşımdan hemen sonra, yeni paylaşımlar yaptılar. Gelin o paylaşımlara yakından bakalım:
Sam Altman'ın açıklaması:
Greg Brockman'ın açıklaması ise şöyle:
Satya Nadella, arka planda neler yaşandığını şöyle açıkladı:
OpenAI'a geçici CEO olarak getirilen Emmett Shear bile karardan memnun!
Geldiğimiz son nokta, OpenAI'ın CEO krizinin çözüldüğünü gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse Sam Altman, artık çok daha güçlü bir CEO ve elbette bunun bazı sonuçları olacak. Dev şirketler, kamuoyu tarafından da kabul gören isimler için artık daha dikkatli davranmak zorundalar. Aksi takdirde OpenAI'ın yaşadığı gibi krizler yaşanması çok olası.
OpenAI, mutluluk pozu paylaştı:
X'te bir paylaşım yapan Greg Brockman, "Geri döndük!" ifadesini kullanarak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, OpenAI'ın resmî X hesabından, "OpenAI, çalışanları olmadan bir hiçtir." ifadeleri ile yeniden paylaşıldı.