Oppo A15 Ekran Boyutu ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo A15 yakın zamanda Amazon’da satışa çıkacak. Öncesinde telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Oppo A15, firmanın A serisine son ekleyeceği telefon olacak. Akıllı telefon böylece Hindistan pazarında Oppo’nun satışa çıkaracağı cihazlar arasında yer alacak. Telefonun tanıtımı ise Amazon üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu süreçte Amazon bize telefonun ekran boyu ve tasarımı hakkında bazı ipuçları vermişti. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise cihazın sahip olacağı özelliklere dair daha detaylı bilgiler edinebilmemizi sağlayacak.

Oppo A15 6,52 inç ekranla gelecek

Telefon oldukça geniş olan 6,52 inçlik bir ekran ile gelecek. Ekranın üst kısmında ise damla çentik şeklinde bir kamera yuvası bulunacak. Tasarıma göre telefonun arka kısmında ise 3 kameralı bir düzenek yer alacak.

Yeni bilgiler telefonun donanımına dair ipuçları da içeriyor. A15, işlemci olarak orta seviye diyebileceğimiz MediaTek Helio P35’i kullanacak. İşlemciye 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik edecek. Depolama alanını daha sonra arttırmak mümkün olabilecek.

Bu özellikler telefonun HD+ ekranla geleceğine işaret ediyor. Cihazın ekran çözünürlüğü 720 x 1600p olacak. Telefonun fiyatı ise 1190 TL olacak. Bu akıllı telefonların başka hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Oppo A15’in sızdırılan özellikleri

Ortaya çıkan detaylara göre telefonun arka kısmında yer alan kameralar kare bir düzeneğin üzerinde yer alacak. Bu sistemde 3 sensör ve bir de LED flash ışığı bulunacak. Fiyatına baktığımızda telefonun 13 megapiksel ana kamerası, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel geniş açı sensörü bulunacak. Ön kamerası ise 5 megapiksel olacak.

İşletim sistemi olarak Android 10 üzerine inşa edilen ColorOS 7.2 versiyonu göreceğiz. 175 gram ağırlığında olacak telefonda 4230 mAh batarya bulunacak. Beklentiler telefonun MicroUSB ile bir çeşit hızlı şarj özelliği barındırması yönünde. Oppo A14 bu özellikleriyle rakipleriyle mücadele etmeye çalışacak.