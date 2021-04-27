OPPO A53s 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, orta segmentin mütevazı fiyat/performans modellerinden biri olacak OPPO A53s 5G modelini duyurdu. Standart seviye özelliklere sahip olan akıllı telefon, buna denk bir fiyat etiketine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan OPPO A53s 5G'yi duyurdu. Bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkan yeni OPPO A53s 5G, standart kullanım için yeterli, ortalama bir akıllı telefon özellikleri ve tasarımı sunuyor.

Son dönemlerde duyurulan pek çok akıllı telefonun aksine delikli ekran yerine damla çentikli tasarımı tercih eden OPPO A53s 5G, özellikle ekranın alt tarafında kalın sayılabilecek bir çerçeveye sahip. Yine de cihazın bütçe dostu bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek o kadar tasarım kusurunun kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.

6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekran ile gelen OPPO A53s 5G, gücünü MediaTek'in 5G bağlantı destekli Dimensity 700 işlemcisinden alıyor ve grafik işlemci olarak da Mali-G57 MC2 GPU kullanıyor. 8 GB'a kadar RAM kapasitesi sunan akıllı telefonun tüm bellek seçeneklerinde 128 GB depolama alanı bulunuyor.

OPPO A53s 5G, tüm donanımlarında olduğu gibi kamera noktasında da beklentiyi artırmıyor. 13 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan akıllı telefon, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ile bu kamerayı desteklemiyor. Ekranın üstünde bulunan damla çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera yer alıyor.

OPPO A53s 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000

İşletim Sistemi: Android 11

Mavi ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan OPPO A53s 5G, 6 GB RAM'li versiyonu için yaklaşık 200 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu için ise yaklaşık 227 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Elbetteki cihazın ülkemizde satışa sunulması halinde veriler ile birlikte fiyatın daha da yükselmesi muhtemel.