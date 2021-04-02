OPPO, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı F19 Pro ve F19+ 5G'nin ardından serinin son üyesi F19'u da tanıttı. Telefon, 6 Nisan'da Hindistan'da gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon ailesinin en yeni üyeleri olan F19 Pro ve F19 Pro+ 5G'yi tanıtmıştı. Tasarım olarak ortak bir çizgide ilerleyen ve orta segment olarak karşımıza çıkan bu iki telefona şimdi serinin son üyesi olan F19 da katıldı.

F19'un da tanıtılması ile birlikte ilk bakışta görüyoruz ki OPPO tasarım noktasında bu seride büyük yeniliklere gitmemiş. Serinin tüm üyeleri, ön tarafta ekranda delikli bir tasarım ile konumlandırılmış ön kamera ve arkada sol üst köşede konumlandırılmış kamera kurulumu ile geliyor. Telefonları birbirinden ayıran noktalar ise daha çok donanım ve teknik özellikler kısmında karşımıza çıkıyor.

OPPO F19 ne gibi özellikler sunuyor?

F19, serinin diğer iki modeli gibi 6.43 inçlik bir ekrana sahip. 1080x2400 piksel çözünürlüğü destekleyen bu ekran F19 Pro ve F19 Pro+ modellerinden farklı olarak Super AMOLED yerine AMOLED olarak karşımıza çıkıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı da yer alıyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kameranın yanında 2 MP makro ve 2 MP'lik bir derinlik sensöründen oluşan kamera kurulumu göze çarpıyor.

Gücünü Snapdragon 662 işlemciden alan akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor. Telefonda batarya tarafındaysa 33 W hızlı şarj desteği sağlayan 5.000 mAh'lik bir pil yer alıyor. Android 11 ile gelecek olan cihaz, kutusundan ColorOS 11.1 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor.

Henüz fiyatlandırmasına dair herhangi bir bilgi paylaşımı mevcut değil, ancak F19 Pro vergiler hariç yaklaşık 2.260 TL, F19 Pro+ ise yaklaşık 2.730 TL'lik fiyat etiketleriyle tanıtılmıştı ve serinin en düşük özellikli telefonu olduğunu düşünürsek F19'da çok daha düşük bir fiyat göreceğiz diyebiliriz. Telefonun 6 Nisan'da Hindistan'da gerçekleştirilecek lansman sonrası satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

OPPO F19 teknik özellikleri: