En İyi Katlanabilir Telefonlardan Olan OPPO Find N6 Türkiye'de: İşte Yuh Dedirten Fiyatı!

Piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan olan OPPO Find N6'nın Türkiye fiyatı belli oldu.

En önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, yakın zamanda yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Find N6 modelini tanıtmıştı. 1 milyon kez katlanmaya dayanıklı olmasıyla dikkat çekmeyi başaran bu telefonun Türkiye’de de satışa sunulacağı duyurulmuştu.

Beklenen açıklama geldi çattı. OPPO, Find N6 modelinin 26 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla şirketin anlaşmalı olduğu satış kanallarından ülkemizde satışa sunulacağı açıklandı. Telefonun fiyatı da belli oldu. Cihaz, bu fiyatla 2 TB'lık iPhone 17 Pro Max'in arkasından Türkiye'deki en pahalı 2. telefon olmayı başardı.

OPPO Find N6 Türkiye fiyatı

Model Fiyatı OPPO Find N6 179.999 TL

OPPO Find N6 modeli, katlanmadığında 4,2 mm’lik inanılmaz ince bir tasarıma sahip. Sıfır Kıvrım Hissi ismi verilen teknolojisine sahip model, gelişmiş titanyum esnek menteşe ve yeni nesil ekran yapısıyla ekrandaki kıvrım hissini minimuma indiriyor. Cihazın 1 milyon katlanmaya kadar dayanıklı olduğu da şirket tarafından belirtiliyor.

Telefonda 8,12 inçlik 2248x2480 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2500 nit tepe parlaklık sunan Dolby Vision, HDR10+ destekli ana ekran var. Kapak ekranı ise 3600 nit parlaklık, 1140x2616 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sunan 6,62 inçlik LTPO OLED bir ekran.

Telefon Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor, 12/16 GB RAM ve 256’dan 1 TB’a çıkan depolamayla geliyor. Arkada 200 MP ana , 50 MP 3x destekli periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş olmak üzere 3’lü kamera var. Önde ise iki adet 20 MP’lik selfie kameraları görüyoruz. Cihaz 80W destekli 6000 mAh bataryaya sahip ve kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile çıkıyor.

