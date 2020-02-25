Oppo Find X2'nin Tanıtılacağı Tarih Belli Oldu

MWC 2020'nin iptal edilmesinin ardından Oppo'nun Find X2 serisi telefonlarını tanıtacağı tarih merak ediliyordu. Şirket, yeni nesil amiral gemisi cihazlarını 6 Mart'ta gerçekleşecek küresel bir lansman etkinliğinde tanıtacağını açıkladı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, Corona virüsü endişeleri sebebiyle iptal edilmişti. Fuarın iptal kararının ardından çoğu akıllı telefon üreticisi, yeni cihazlarını tanıtacakları tarihleri daha sonra duyuracaklarını açıklamışlardı. Yeni bir açıklama yapan Oppo, Find X2 serisi akıllı telefonlarını 6 Mart'ta gerçekleşecek küresel bir lansman etkinliğinde tanıtacağını açıkladı.

Oppo, daha önce Qualcomm teknoloji zirvesinde Snapdragon 865 mobil platformu tarafından desteklenen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtacağını açıklamıştı. Oppo'nun yeni Find X2 serisi akıllı telefonlarının yanı sıra ilk akıllı saatini de aynı lansman etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, geçtiğimiz hafta Find X2'nin ekranının sol üst tarafında kamera deliği olacağını doğrulamıştı. Ardından telefonun ekranıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı ve cihazın (3168x1440 piksel) QHD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik Samsung OLED kavisli ekranla geleceğini öğrenmiş olduk. Ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor.

Oppo Find X2, arka kamerasında odaklama hızını artıran "all Pixel Omni-directional PDAF" teknolojisine sahip olan Sony'nin yeni 48 MP IMX689 sensörünü kullanacak. Standart Find X2 modelinin üçlü arka kamera kurulumunda Sony'nin 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana sensörü'nün yanı sıra 12 MP ve 13 MP çözünürlüğünde iki sensör daha olacak. Ayrıca yeni nesil akıllı telefon, Reno Ace ile aynı 65W kablolu şarj desteğini sunacak. Find X2'nin 4065 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı öngörülüyor.