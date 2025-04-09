OPPO, yarın duyuracağı yeni amiral gemisi telefonu Find X8 Ultra'nın pek çok özelliğini resmen açıkladı. Geriye birkaç özellik ve fiyat kalmış durumda.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, yarın düzenleyeceği bir etkinlikte Find X8 Ultra olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyuracak. Ancak şirket, daha fazla dayanamamış olacak ki yaklaşmakta olan telefonunun bazı özelliklerini şimdiden açıkladı. Weibo üzerinden yapılan açıklamalar OPPO hayranlarını heyecanlandırmış durumda.

OPPO'nun açıklamasına göre Find X8 Ultra, şirketin bu kategorideki ilk tam düz ekranlı telefonu olacak. 2K çözünürlük sunacak ekran, 1-120 Hz tazeleme oranı vadedecek. Ayrıca bu telefonda OPPO tarafından geliştirilen Display P2 çipini göreceğiz. Bu çip, telefonun daha doğru renkler üretmesini ve genel olarak daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunmasını sağlayacak.

Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak!

Weibo'daki paylaşıma göre OPPO Find X8 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Yoğunluğu artırılmış 6.100 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak telefon, 100W hızlı şarj desteği sunacak. IP69 ve IP68 sertifikalarına sahip olacak telefon, su ve toza karşı dayanıklılık gösterecek.

OPPO Find X8 Ultra, kamera özellikleriyle de mest edecek. 1 inç boyutlu Sony Lytia LYT-900 sensörlü 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak telefon, Sony IMX882 sensörlü 50 MP ultra geniş açılı kamera, Sony IMX906 sensörlü 50 MP 3x telefoto kamera ve yine Sony IMX882 sensörlü 50 MP periskop telefoto kamerayı barındıracak.