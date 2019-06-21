Oppo, Find Y İsminin Haklarını Satın Aldı

Geçtiğimiz yıl tanıttığı Find X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Oppo, şimdi de Find Y'nin isim haklarını satın aldı.

Find X isimli telefonunun devamını getirmeyeceği düşünülen Oppo, tedbiri elden bırakmamak için benzer isimde bir ismin telif haklarını satın aldı.

‘Find Y’ ismini markalaştıran akıllı telefon üreticisinin bu ismi Find X isimli telefonunun yeni sürümü için aldığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Find X’in yenilikçi özelliklerini de göz önünde bulundurursak Find Y’nin ilginç ve daha önce görmediğimiz özelliklerle gelmesi oldukça muhtemel.

Firmanın 26 Haziran tarihi için planladığı ekrana gömülü ön kamera teknolojisi için mükemmel bir örnek olabilecek ticari marka başvurusunun ortaya çıkmasıyla birlikte Find Y’nin ekrana gömülü bir kamerayı bünyesinde barındırması ihtimalleri ortaya çıktı.

Hatırlayacak olursak çentiksiz ve neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz Oppo X, kızaklı bir tasarım sayesinde ön ve arka kameralarını tamamen ortadan kaldırmıştı. Bu teknoloji, kamera konusunda büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkmıştı. Oppo’nun yeni bir kamera teknolojisini tanıtmadan önce benzer bir telefon modeli isminin haklarını satın alması da Find Y’nin ekrana gömülü ön kamerayla gelebileceğine işaret ediyor.