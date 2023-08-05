Özellikle ana vatanında yeşille adeta özdeşleşmiş olan OPPO, yeni logosuyla birlikte bu renge elveda dedi.

Fiyatına göre oldukça sağlam performans gösteren ürünleriyle tanıdığımız OPPO, hem kendi amiral gemileriyle hem de Realme gibi alt markalarıyla aşağı yukarı her fiyat aralığında ürün sunarak geniş bir kullanıcı yelpazesine ulaşıyor. Bunu yaparken de şaşırtıcı bir hızla dünya çapındaki yerini sürekli hatırlatıyor.

Çin’de başlayan macerasını kısa sürede global’e taşıyan şirket, bununla birlikte marka görünümünü etkileyecek değişiklikleri de göz önünde bulunduruyor. Bu değişikliklerin en günceli de yakın zamanda karşımıza çıktı. Bu bağlamda OPPO, logosundaki renklere veda etti.

Dediğimiz gibi OPPO, Çin’de başlayan macerasını daha sonradan globale taşıdı.

Bu değişimin de buradan kaynaklandığı öne sürülüyor. Zira şirket, Çin’de o kadar yeşille özdeşleşmişti ki “Yeşil Fabrika” unvanını elde etmişti. Şimdiyse dünya çapında büyük söz sahibi olduğundan köklerinden bir nebze de ayrılması gerekiyor olabilir. Şirketin açıklaması şu şekilde:

“Marka imajını daha iyi oluşturabilmek ve daha teknik ve sıcak bir deneyim sunabilmek adına, gelecekte logomuz renk kullanımını azaltacak ve siyah beyaz bir görünümü olacak.”

Bu hamleyle birlikte şirketin web sitesinde de daha sade bir görünüm bizleri karşılıyor.

OPPO'nun eski sitesi

OPPO'nun yeni sitesi

OPPO’nun bu hamlesi hakkında sizin düşünceleriniz neler?