OPPO'nun Yeni Telefonu Geekbench Testinde Ortaya Çıktı

Çinli telefon üreticilerinden olan OPPO'nun kablosuz şarj sistemi olan bir akıllı telefonu çıkaracağı biliniyordu, şimdi de bu cihaz Geekbench testinde görüldü. Yeni OPPO büyük ihtimalle MWC 2019'da tanıtılacak.

OPPO'nun kablosuz şarj teknolojisine sahip bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı biliyorduk ama benchmark testlerinin ve sızıntıların efendisi Geekbench’in veritabanında kablosuz şarj teknolojisine sahip bir OPPO bulundu bile.

Kod ismi OPPO POSEIDON olan telefon tek çekirdek testinden aldığı 3180 puan ve çok çekirdek testinden aldığı 10963 puanla amiral gemisi kategorisinde olacağını düşünüyoruz.

OPPO POSEIDON, Android 9 Pie ile birlikte çıkacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan telefonun kaç GB RAM'e sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Telefon ile ilgili elimizde bunlardan başka bilgi olmadığı için çıkacak telefonun OPPO R19 ve OPPO FIND X2 olması muhtemel görünüyor. Cihazın herhangi bir fotoğrafının da ortaya çıkmadığını ekleyelim. MWC 2019 yaklaştıkça sızıntıların artmasını bekliyoruz.