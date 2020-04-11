OPPO'nun Yeni 5G'li Telefonu A92s'in Afişi Ortaya Çıktı

Çin köklü paylaşım sitesi Weibo'da OPPO'nun tanıtım afişi sızdırıldı. Afiş, OPPO'nun yeni 5G'li telefonu A92s'e ait. Güçlü özellikleri olan telefonun resmi olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

Bu sene telefon konusunda, 5G'ye sahip telefonlara ve bunların popülerliğine adanmış durumda. Honor 30, Meizu 17 Series, iQOO NEO3 ve OPPO ACE 2 gibi 5G özellikli telefonlar da piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bugün, bir 5G telefon daha yakında çıkacak olan telefonlara eklendi. Bu hamle OPPO'dan geldi. Weibo bloggeri Really Assen, OPPO A92s 5G'yi ortaya çıkarttı.

Paylaşılan afişe göre, OPPO A92 2 adet ön kameranın yerleştirilmesi için 2 tane deliği olan 120 Hz yenileme hızlı ekrana sahip. Resmi afiş ve MIIT sertifikası, bu telefonun OPPO Ace 2 ile birlikte çıkma ihtimalini gösteren olaylar olarak gözüküyor. 5G özelliğine sahip bu telefonun ne zaman satışa sunulacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.

A92s'in özellikleri:

OPPO daha önce A serisi telefonlar için tanıtım afişi hazırlamamıştı ancak bu telefonla bir ilke imza atmış oldu. Bir kaynağa göre, Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı'ndan alınan OPPO PDKM00 model sertifikası A92s ile uyuşuyor. OPPO PDKM00, 6,57 inç LCD ekran kullanıyor ve MediaTek Dimensity 800 5G ile güçlendirilmiş. A92s, LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama biçimine sahip. Ön kamera ele alındığında, A92s'in 16 MP Sony IMX471 ve 2 MP derinlik objektifine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO A92s, arka kamera konusunda ise Sony IMX586 sensörüyle birlikte 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörünü bünyesinde barındırıyor. Ayrıca telefon, uzun şarj ömürleri sunan 4.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte 18 W PD 3.0 hızlı şarj desteğine de sahip. Cihazın yüksekliği 163,8 mm, genişliği 75,5 mm, inceliğiyse 8,1 mm. Oldukça güçlü özellikleri olan cihazın ağırlığınınsa 184 gram olacağı biliniyor.