ColorOS’u Geliştirmenin Ne Kadar Sürdüğü Açıklandı

Indian Express ile röportaj yapan ColorOS’un başındaki isim Manoj Kumar, arayüz hakkında en merak edilen soruları cevapladı. Manoj, arayüzün ortalama ne kadar vakitte geliştirildiğinin de cevabını verdi.

Günümüzde neredeyse her akıllı telefon üreticisi aynı zamanda kendi kullanıcı arayüzlerini de Android işletim sistemi tabanıyla tasarlıyorlar. Bu kullanıcı arayüzleri, bir nevi şirketlerin imzaları olarak da görev alıyor. Kullanıcılar, arayüzden ne kadar memnun kalırsa şirketin başarısı da aynı oranda artıyor.

Her geçen gün yükselen bir akıllı telefon üreticisi olan OPPO da kendi kullanıcı arayüzü ColorOS ile biliniyor. Şirketin arayüzü, geçen aylarla birlikte daha da eşsiz ve kullanıcı dostu olmaya devam ediyor. Peki ColorOS geliştirilirken nasıl süreçlerden geçiliyor? ColorOS’un başındaki isim olan Manoj Kumar, Indian Express’le yaptığı röportajda bu ColorOS hakkında bazı soruları cevaplandırdı.

ColorOS hakkında merak edilenler:

ColorOS hakkında sorulan soruları yanıtlayan Manoj Kumar, arayüz hakkında bazı ilginç detayları da açıkladı. Manoj, ColorOS topluluğundan gelen geri dönüşleri her zaman gözden geçirdiklerini, bu geri dönüşlere göre de yeni özellikler üzerine çalıştıklarını belirtti.

Tabii özellikler geliştirildiğinde hemen tüm kullanıcılara yayınlanmıyor. Manoj’a göre OPPO’nun bünyesinde kapsamlı bir şekilde trend analizi yapan birkaç ekip mevcut. Bu ekip, yeni özellik herkesle paylaşılmadan önce özelliğin kullanıcılar tarafından sevilip sevilmeyeceğini, kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor.

Manoj Kumar, OPPO’nun Hindistan’daki araştırma ve geliştirme merkezinde 300’den fazla çalışanı olduğunu söyledi. Manoj, yeni bir ColorOS versiyonunun geliştirilmesinin ortalama olarak 4 ila 6 ay arası sürdüğünü de açıkladı. Ayrıca her bir versiyon üzerinde birçok farklı ekibin de çalıştığını ekledi.

ColorOS’un başındaki isim, arayüz hakkında en çok edilen şikayetlerden birine de cevap verdi: arayüz içindeki reklamlar. Manoj’a göre Android ve Google bir reklam platformuna sahipler ancak bu platformu zorunlu tutmuyorlar. Yani reklamlar kolay bir şekilde devre dışı bırakılabiliyor. Manoj, bir kullanıcının istediği zaman reklamları devre dışı bırakabileceğini de zaten açıklamasında belirtti.