OPPO Reno5, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Reno5, orta segment için fena sayılmayacak özelliklere sahip olsa da fiyat etiketiyle tartışmaya açık bir cihaz gibi görünüyor.

Türkiye'de kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen popüler akıllı telefon markalarından biri haline gelmeyi başaran OPPO, Reno serisinin en yeni üyelerinden OPPO Reno5'i Türkiye'de satışa sundu. Teknik özellikleriyle orta segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Reno5'nin fiyat etiketiyle ise pek çok tüketiciden eleştiri alması muhtemel.

Günümüzde satışa sunulan pek çok akıllı telefon gibi delik ekranlı bir tasarıma sahip olan OPPO Reno5, arka taraftaki dikdörtgen kamera modülünde dörtlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Genel anlamda şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, bu konuda beklentileri karşılıyor diyebiliriz.

6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü bir AMOLED ekran ile gelen OPPO Reno5, Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor. Türkiye'de 8 GB RAM seçeneği satışa sunulacak akıllı telefonun 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu arada OPPO Reno5'in kutusundan Android 11 ile çıktığını ve 4.310 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.

OPPO Reno5 özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,4 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4.310 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan OPPO Reno5'in Türkiye fiyatı ise 4.999 TL olarak açıklandı. Sizce OPPO Reno5, sahip olduğu özelliklere göre olması gereken seviyede mi yoksa olması gerekenden yüksek bir fiyata mı sahip?