Organize İşler'in Yapımcısından Netflix Açıklaması

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin yapımcısı Necati Akpınar, son günlerin gündem konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

G.O.R.A'nın vizyona girme sürecinin ve devamında olanların ardından, belki de Türk sinema tarihinin en sancılı vizyon sürecini Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ile yaşıyoruz. Tam her şey bitti derken filmin Netflix'e satılması ve devamında olanlar, bambaşka bir süreci de beraberinde getirdi.

Birbiri ardına gelen demeçlerin ardından, anlaşmanın birinci adamı diyebileceğimiz BKM'nin ortağı Necati Akpınar da konuştu. Habertürk yazarı Ali Eyüboğlu'na konuşan Akpınar, projeyi para için yapmadıklarını ve Türk Sineması'nı dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

İşte Eyüpoğlu'nun ağzından konuyla ilgili önemli satır başları: