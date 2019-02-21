Organize İşler'in Yapımcısından Netflix Açıklaması

G.O.R.A'nın vizyona girme sürecinin ve devamında olanların ardından, belki de Türk sinema tarihinin en sancılı vizyon sürecini Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ile yaşıyoruz. Tam her şey bitti derken filmin Netflix'e satılması ve devamında olanlar, bambaşka bir süreci de beraberinde getirdi.
Birbiri ardına gelen demeçlerin ardından, anlaşmanın birinci adamı diyebileceğimiz BKM'nin ortağı Necati Akpınar da konuştu. Habertürk yazarı Ali Eyüboğlu'na konuşan Akpınar, projeyi para için yapmadıklarını ve Türk Sineması'nı dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
İşte Eyüpoğlu'nun ağzından konuyla ilgili önemli satır başları:
- BKM ile Netflix’in anlaşmasından sonra, sinemadaki kriz çözüldü ve film vizyona girdi. Netflix, yapımı aynı gün yayınlamak isteyince BKM, dört hafta süre istedi.
- Akpınar, Netflix'in “Bu filmi 192 ülkede yayınlayıp, dünyaya Türkler’in neler yaptığını göstermek istiyoruz” sözlerinden etkilenerek filmi satmayı kabul etti.
- Türkiye’de filmin gişesini vuracak sayıda aboneleri olmadığını söyleyen Netflix yönetimi, BKM’ye gişede uğrayacakları kaybı da karşılamayı taahhüt edip, vizyondaki 15’inci gününde filmi yayınladı.
- Akpınar, hafta sonu gişe rakamlarını incelediklerini ve Netflix'in %5'lik bir kayba sebep olduğunu belirtti.
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