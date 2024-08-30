Modern otomobillerde bulunan sürüş modlarından sport mode, tam olarak ne işe yarıyor, aktif olunca neleri değiştiriyor? Gelin birlikte inceleyelim.

Çoğu modern otomobil, sürüş tercihlerimizi yönetebileceğimiz modlarla geliyor. Mesela eco mod, yakıt tasararrufu sağlıyor.

Peki eco mod’un tam tersi de diyebileceğimz sport mode tam olarak ne yapıyor? Gerçekten de işe yarıyor mu?

Sport mode, aracın performansını ve sürüş dinamiklerini artırmak için kullanılıyor.

Aracın daha yüksek devirde çalışmasını sağlayarak daha performanslı bir kullanım sunuyor. Gaz pedalının tepkilerini iyileştirerek aracın daha kolay hızlanmasını sağlıyor. Pedal üzerinde yaptığınız küçük bir harekete bile motor, çok çabuk bir şekilde tepki veriyor.

Direksiyon tepkileri de değişiyor.

Tıpkı gaz pedalı gibi direksiyon tepkileri de normale göre daha da artıyor. Bu sayede özellikle virajlı yollarda araç, komutlara daha iyi tepkiler veriyor.

Öte yandan adaptif süspansiyon sistemine sahip araçlarda sport mode söz konusu olduğunda süspansiyon sistemi daha sert bir ayara geçiyor. Bu sayede aracın yol tutuşu iyileşiyor.

Evet, saydığımız tüm bu etmenler aracın daha performanslı çalışmasını sağlıyor ancak negatif yönleri de oluyor.

Bunların başında yakıt tüketimi geliyor. Özellikle vites ve gaz tepkilerinin iyileşmesi, yakıt tüketimini doğrudan artırıyor. Süspansiyon ve direksiyon tepkileri de yol tutuşu iyileştirse bile konfordan ödün vermenize neden oluyor.

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