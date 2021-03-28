The Hollywood Reporter tarafından yayınlanan rapora göre Paramount, şu anda iki yeni Transformers filmi geliştiriyor. Bunlardan biri serideki diğer filmlerden ayrı, bağımsız bir yapım olacakken diğerinin ise 2018'de yayınlanan Bumblebee'nin devamı niteliğinde olacağı söyleniyor.

Robotların mücadelelerini konu alan Transformers serisi, ilk olarak 2007 senesinde Michael Bay'in yönetmenliğinde çekilen filmle beyaz perdeye taşınmıştı. Yıllar içerisinde seriye birçok yeni film eklenmiş ve son olarak 2018 yılında Bumblebee hayatımıza girmişti. Şimdiyse Paramount, başka bir Transformers filmi üzerinde çalışmaya başladı.

Transformers serisinin yeni üyesi, The Hollywood Reporter tarafından ortaya çıkarıldı. Aktarılanlara göre yeni proje, Michael Bay'in yönettiği yapımlarla veya Bumblebee ile yeniden başlatılan evrenle bağlantısı olmayan bağımsız bir film olacak. Filmin senaristliğini ise Daredevil ve The Defenders yapımlarıyla tanınan Marco Ramirez'in üstleneceği aktarılıyor.

İki yeni Transformers filmi geliyor:

Yeni film hakkında bilinenler şimdilik oldukça sınırlı ancak Ramirez'in seriye yeni bir yaklaşım getireceği ve yapımın önceki uyarlamaların hiçbiriyle bağlantı kurmayacağı söyleniyor. Seride şu anda çoğu Michael Bay tarafından yönetilen altı film bulunuyor. Son film Bumblebee'de ise yönetmenliği Travis Knight devralmıştı.

Aktarılanlara göre yeni filminin yönetmenlik koltuğunda ise Charm City Angels ile tanınan Angel Manuel Soto oturacak. Ayrıca Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy ve Tom DeSanto'nun yeni projenin yapımını üstleneceğine dair henüz doğrulanmamış raporlar var.

Bu projenin yanı sıra Paramount, 2018'de evreni yeniden başlatan Bumblebee'nin doğrudan devam filmi üzerinde de çalışıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Creed II ile tanınan Steven Caple Jr.'ın yer alacağı, James Vanderbilt'in ise senaryoyu kaleme alacağı aktarılıyor.

Kısa bir özet geçmek gerekirse ufukta iki yeni Transformers filmi görünüyor. Bunlardan biri doğrudan Bumblebee'nin devamı niteliğinde olacakken diğeri ise seriden ayrı, bağımsız bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Projelere dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.