Netflix'in popüler dizisi Peaky Blinders'ın final sezonu çekimleri sırasında sette gizemli ve korkutucu havlama sesleri duyuldu. Havlama seslerini açıklayabilecek hikâyeyse olayı daha da korkutucu yaptı.

Netflix'in en popüler yapımlarından birisi olan Peaky Blinders, son olarak 5. sezonuyla izleyicileriyle buluşmuştu. Yeni sezonuyla da herkesi tatmin etmeyi başaran yapım, üç hafta önce yapılan açıklamayla herkesi üzmüştü. Bu açıklamada Peaky Blinders'ın 6. sezonla izleyicilere veda edeceği duyurulmuştu.

Dizinin final yapacağı sezonunun çekimleri devam ederken geçtiğimiz günlerde sette hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti. Peaky Blinders oyuncuları ve sahne arkası ekibi, İngiltere'nin ünlü Arley Hall malikânesinde çekim yaparken beklenmedik ve korkunç bir şeyle işlerine ara vermek zorunda kaldı.

Sette olmayan bir köpeğin havlama sesleri duyuldu:

Ekip, Arley Hall malikânesinin içinde çekim yaparken birden havlayan bir köpek sesi duydu. İşin ilginç yanı, çekim yapıldığı sırada etrafta veya malikânenin içinde herhangi bir köpek olmamasıydı. Bu olayı daha da korkutucu yapan şeyse köpek havlamasını açıklayacak bir hikâyenin var olması.

Anlatılan hikâyelere göre bu malikânenin sahibi, kendi köpeği tarafından eve zorla giren biri sanılınca öldürülmüştü. Köpek, bunun ardından bekçi tarafından vurularak öldürülmüştü. Köpek ve evin sahibi, yan yana olacak şekilde gömülmüş, ancak köpeğin huzur içinde yatmayacağı; kendisini öldüren bekçiye benzer giyinen herkese saldıracağı söylenmeye başlanmıştı.

Peaky Blinders oyuncuları da bekçiyle benzer bir kıyafet giyiyorlardı. Olay hâlâ açıklığa kavuşmuş değilken set içindeki bir kaynak, olay hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynak, evin Thomas Shelby karakterinin yaşadığı ev olduğunu, Shelby ailesi erkeklerinin de bekçiyle benzer giyindiklerini söyledi. Kaynak, bazı ekip üyelerinin koridorlarda havlama sesleri duyduğunu, bunun özellikle gece çekimleri devam ederken olmasının iyice korkutucu olduğunu ifade etti.

Olayın geçtiği Arley Hall malikânesi daha önce farklı bir korkutucu olayla daha gündeme gelmişti. Söylenenlere göre malikânede pipo içen yaşlı bir kişinin de görüntüsü görülmüştü. Tabii tüm bu hikâyelerin ve yaşanan son olayın ardındaki gerçeğin ne olduğunu bilmemek hikâyeleri daha da korkutucu hale getiriyor.