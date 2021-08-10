Perseid Göktaşı Yağmuru Ne Zaman, Nasıl İzlenir?

Her yıl temmuz ayının sonlarına doğru başlayan Perseid meteor yağmurları, bu yıl Türkiye'den en belirgin şekilde 11-12 Ağustos tarihleri arasında gözlemlenebilir olacak. Peki gökyüzünde etkileyici bir görüntü yaratacak bu doğa olayını izleyebilmek için ne yapmak gerekiyor?

Çoğu astronomun yılın en önemli gökyüzü olayı olarak nitelendirdiği Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz ayının sonu veya ağustos ayının başlangıcında yavaş yavaş boy göstermeye başlıyor. Bu yıl gerçekleşen meteor yağmuru, 11,12 ve 13 Ağustos tarihlerinde gözle görülmesi en kolay hale gelecek.

Gökyüzünde görsel bir şölen yaratacak ve Dünya'dan da gözlemlenebilir olacak Perseid yağmuru için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Saatte 60 göktaşının görülebileceği 11-12 Ağustos tarihlerinde tek yapmanız gereken şey, şehir ışığından uzak bir yerde gökyüzüne bakmak.

Perseid meteor yağmuru nedir?

Perseids ya da Perseid meteor yağmuru olarak adlandırılan bu doğa olayı, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı kalıntılardan oluşuyor. Dünya, Güneş etrafında dönüşü sırasında her yıl aynı dönemde aynı kozmik bulutlara rastlıyor ve bu sayede o bölgeden geçen Swift-Tuttle yıldızının ardında bıraktığı göktaşları, Dünya'dan da gözlemlenebilir oluyor.

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den nasıl gözlemlenir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi Perseid meteor yağmuru temmuz ayının sonlarına doğru boy göstermeye başlıyor ancak bu dönemde gökyüzünde saatte sadece 5-10 göktaşı gözlemleniyor. Meteor yağmurunun en arttığı dönem, bu yıl 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve süre zarfında gökyüzünde saatte yaklaşık 60 göktaşı görmek mümkün olacak.

Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 12 Ağustos 23.00-00.00 saatleri arası olarak öngörülüyor. Bu zaman diliminde ufukta 30 derece yükseklikte yer alacak Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için şehir ışıklarından uzak, tamamen karanlık bir yerde gökyüzünü izlemeniz gerekiyor.

2013 yılında kaydedilen Perseid meteor yağmurunun göz alıcı videosu: