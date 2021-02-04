Pfizer Onkoloji, YouTube Kanalı Bir Arada'yı Duyurdu

Pfizer Onkoloji, Türkiye'de kanser hastalarının aklındaki sorulara cevaplar verebilmek için yeni YouTube kanalı Bir Arada'yı duyurdu. Birçok onkolog, psiklog ve pedagogun yer alacağı bu YouTube kanalı, kanser teşhisi konulan ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorluk çeken hastalara yardımcı olacak.

Dünyanın dört bir yanından insanlar, kansere karşı hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir mücadele veriyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın paylaşmış olduğu verilere göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 230 bin kişiye, başta meme ve kolektral olmak üzere kanser teşhisi konuluyor ve hastalar bu süreç içerisinde birden fazla soruya yanıt arıyor.

Pfizer Onkoloji, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde anlamlı bir adım atarak kanser hastalarının ve yakınlarının yüzlerce sorusuna cevap verebilmek için Bir Arada isminde yeni bir YouTube kanalı kurdu. Kansere karşı bir arada hareketiyle yola çıkan kanalda, kendi alanında deneyimli onkologlar, psikologlar ve pedagoglar yer alacak.

Bir Arada, kanser hastalarının kafalarındaki soruları yanıtlamaya odaklanacak

Bir Arada, kanser hastalarının teşhis anından günlük yaşantılarına, tedavi süreçlerine ve sosyal hayatlarına dair yüzlerce sorunun yanıtlanmasına olanak sağlayacak. Bugün itibarıyla yayın hayatına başlayan kanalda, uzmanlar “Kanser tamamen iyileşebilir mi”, "Tedavi görürken emzirebilir miyim?" ve “Ne sıklıkta fiziksel aktivite gerçekleştirebilirim.” gibi sorulara yanıt verecek.

Kanalda sadece onkologlar değil, aynı zamanda kanserin yol açtığı psikolojik baskıyı hafifletmeye odaklı psikolog ve pedagoglar da bulunacak. Bu videoların hedefi, ailesinden birine ya da kendine kanser teşhisi konulmuş çocukları psikolojik olarak sürece hazırlamak, yetişkin insanların da hastalıklarını çocuklarıyla nasıl paylaşacaklarına dair rehberlik etmek olacak.

Pfizer Türkiye Onkoloji Lideri Mehmet Yetiş, Bir Arada için şu ifadeleri kullandı; "Kanser, bildiğimiz gibi hayatın bir gerçeği. Kanser yolculuğunda doğru bilgi kritik öneme sahip. Hasta, hasta yakınları ve alanının uzman isimleriyle birlikte olacağımız YouTube kanalımızda, doğru bilgi için 'Bir Arada'yız."