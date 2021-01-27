COVID-19 İlacı Hayvan Deneylerinde Yüzde 99 Başarı Elde Etti

İspanyol firma PharmaMar'ın geliştirdiği COVID-19 ilacı, hayvan deneylerinde başarılı oldu. İlaç, akciğere yerleşen COVID-19 virüslerini yüzde 99 oranında azaltmayı başardı.

Tüm dünyada büyük bir hızla artmaya devam eden koronavirüs pandemisi, özellikle son birkaç ayda çıkan aşılarla kontrol altına alınmaya çalışıyor. Şu an ülkemizde de Çin'den gelen aşılar başta olmak üzere pek çok ülkenin geliştirdiği aşı kullanılıyor veya bu yönde çalışmalar yapılıyor. Bu aşılar dışında ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son bilgi ise İspanyol ilaç firması PharmaMar'dan geldi.

PharmaMar, COVID-19'a karşı geliştirdiği ilacın hayvan testlerinde yüzde 99 oranında başarı elde ettiğini duyurdu. Aşının aksine koronavirüse yakalanan hastalara uygulanacak bu ilaç, klinik denemeleri geçtikten sonra 3. aşamaya geçecek ve COVID-19'un tedavisi için kullanılmaya başlanacak.

Akciğerlerdeki COVID-19 virüsünde yüzde 99 azalma oluyor

Bilim dergisi Science'da yayımlanan makaleyle duyurulan PharmaMar'ın geliştirdiği ilacın koronavirüs hastası olan hayvanların akciğerlerindeki COVID-19 virüsünü yüzde 99 oranında azalttığı belirtildi. İlk başta kanser tedavisi için tasarlanan ilaç, pandemi döneminde COVID-19 için revize edilerek klinik denemeleri yapıldı. İlk sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3. aşamaya geçmeye hazırlanan PharmaMar, ilacın insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek COVID-19'a karşı antiviral etkisi oluşturduğunu açıkladı.

İlaçla ilgili yayımlanan makalenin ardından PharmaMar firmasının hisseleri, Madrid borsasında yüzde 21 yükseldi. Özellikle COVID-19'dan tam anlamda kurtulabilmemiz için çok önemli olan ilaçlar, aşılarla birleştiğinde yaşadığımız bu günlerin geçmişte kalmasına yardımcı olabilir. İlaçla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.