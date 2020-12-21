PhoneTrans: Telefondan Telefona Tüm Veriler Nasıl Aktarılır?

Android’den iPhone'a, iPhone'dan Android’e geçiş yaptınız ya da işletim sistemi değiştirmedne yeni bir telefona geçtiniz diyelim. Böyle bir durumda üreticiler, kendi ekosistemleri için transfer uygulamaları sunuyorlar. Ancak bu seçenekler, fazlasıyla sınırlı olduğu için istemediğiniz veriler de yeni cihaza geçebiliyor. Bu nedenle yeni cihazınızda temiz bir başlangıç yapmanız zorlaşıyor.
PhoneTrans, temel anlamda bu geçiş işlemini kolaylaştıran bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tüm veri ve bilgileri aktarabildiği gibi, sadece sizin için önemli olanları seçip aktarma şansı sunuyor. Ayrıca iki telefon ya da tablet içindeki bilgileri, yeni ya da eski bir telefonda birleştirebiliyor. Bu veriler arasında kaybolmasını istemediğiniz WhatsApp mesajları bile dahil. Tüm bu aktarım, son derece basit arayüz sayesinde daha hızlı ve kolay gerçekleşiyor.
PhoneTrans ile telefondan telefona veri aktarımı nasıl yapılır?
- Adım #1: Buradan PhoneTrans uygulamasını Windows yada MacOS cihazınıza indirin,
- Adım #2: PhoneTrans’ı açın, soldaki menüden Phone to Phone seçeneğine tıklayın,
- Adım #3: Açılan pencereden Quick Transfer seçeneğine tıklayın,
- Bu ekranda gördüğünüz diğer işlemlere birazdan değineceğiz.
- Adım #4: Start Transfer butonuna tıklayın,
- Adım #5: Eski ve geçiş yapacağınız telefonu USB ile bilgisayarınıza bağlayın,
- Cihazları bağladığınızda uygula arayüzünde iki telefonu da göreceksiniz.
- Adım #6: İki telefon arasında çıkan Transfer butonuna tıklayın,
- Adım #7: Açılan ekranda hangi bilgileri aktarmak istediğiniz sorulacak
- Burada Rehber, Takvim, Fotoğraflar, Müzik, Video, Kitaplar vb seçenekleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.
- Adım #8: Altta Transfer Now butonuna tıklayın,
- Verilerinizin toplam boyutuna göre değişen süre ile transfer işlemi tamamlanacak.
Yukarıdaki işlemleri PhoneTrans’ın sahip olduğu becerilerden sadece transfer üzerineydi. Ancak uygulama içerisinde telefon yedekleme, geri yükleme ve uygulama transfer etme gibi seçenekler de mevcut. Transfer edeceğiniz uygulamaları ya da diğer verilerin tümünü diğer seçenekler arasından belirleyebiliyorsunuz.
PhoneTrans kullanıcılara başka neler sunuyor?
- Çapraz platform desteği ile veri transferi
- Android’den Android’e
- Android’den iOS’a
- iOS’tan Android’e
- iOS’tan iOS’a
- Çeşitli veri ve dosya uzantılarını destekleme
- Tek tıkla tüm verileri ya da detaylı veri transferi
- iPhone’dan alınacak veriler söz konusu olduğunda uygulamalar özel verilerin transferleri
- Android ve iPhone arası WhatsApp veri transferi
PhoneTrans uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için resmi intenet sitesine göz atabilir, uygulamayı indirip tüm transfer işlemlerinizi yapabilirsiniz. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.