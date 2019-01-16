Pixel 3, Kamerasıyla OnePlus 6T'ye Medyan Okudu

Google'ın tekli kamera kurulumuna rağmen popüler amiral gemilerinin altında kalmayan telefonu Pixel 3, OnePlus 6T ile kozlarını paylaştı.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda kamera performansının son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki çok akıllı telefon üreticisi, daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunmak için çoklu kamera kurulumlarını tercih ediyor. Android’in babası olan Google ise Pixel akıllı telefon serisinde tek kamera tercihini sürdürmeye devam ediyor.

Google, yazılım söz konusu olduğunda dünyanın en iyi şirketlerinden biri. Bu nedenle şirket, rakiplerine karşı sahip olduğu donanım dezavantajını yazılım ile kapatmak konusunda oldukça başarılı. Aşağıda OnePlus 6T ve Google Pixel 3 ile çekilmiş bazı Hawaii fotoğrafları göreceksiniz. Fotoğraflar, akıllı telefon fotoğrafçılığının geldiği seviyeyi açık bir şekilde gösterirken, Google’ın tek arka kamerasına rağmen çift arka kameralı OnePlus 6T ile nasıl kafa kafaya mücadele ettiğini gözler önüne seriyor.

OnePlus, detayları göstermek konusunda Pixel 3’ün bir adım önünde görünüyor. Fakat Pixel 3, daha geniş bir kontrast sunarak rakibinden daha canlı bir görüntü sunuyor.

Eğer iyi bir gün batımı fotoğrafı çekmek istiyorsanız Pixel 3’e güvenebilirsiniz. Ancak detayları da fotoğrafa dahil edecekseniz OnePlus 6T ilk tercih olabilir.

Google’ın dinamik kontrastı, salt gün batımı fotoğrafında sınıfta kalıyor. OnePlus 6T hem güneşi güneş gibi gösteriyor, hem de ortamdaki nesnelerin detaylarını kaybetmiyor.

Bu fotoğrafta da yine Google’ın canlı görüntüler oluşturmak ve dinamik kontrast sunmak konusunda ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. OnePlus ile kontrastı azaltarak detayları ön plana çıkarıyor.

Daha fazla detay mı yoksa daha canlı bir fotoğraf mı? Hangisinin daha iyi olduğunun kararını siz verin.