Google, yaptığı açıklama ile ofis uygulamalarının web sürümlerini materyal tasarıma geçirmeye başladığını bildirdi. G Suit kullanıcıları geçişte önceliğe sahip olacaklar.

Uygulamalarını ve web sitelerini sıra sıra yeni materyal dizayn tasarım diline geçiren Google, bugün yaptığı açıklama ile şirketin ofis uygulamaları olan Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar ve Google Sites’in materyal tasarıma geçirdiğini duyurdu.

Uygulamalar, çok daha temiz ve kullanışlı bir arayüz olan materyal tasarıma geçiş yapıyor olsalar da yeni bir özelliğe kavuşmayacaklarını hatırlatalım. Bu değişiklik yalnızca uygulamaların daha temiz görünmesini ve kullanışlı olmasını sağlıyor.

Güncelleme, Hızlı Yayın takvimi ile ilk olarak G Suit kullanıcılarına ulaşacak. Tüm Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Sites kullanıcılarının materyal tasarıma geçişi ise iki haftayı bulabilir. Yeni tasarıma karşı çekingen olan kullanıcılar ise 11 Şubat’ta geçiş yapacak.

Peki materyal tasarım kullanıcılara tam olarak ne sunuyor? Öncelikle daha önce görmediğiniz bir şey görmeyi beklememenizi öneririz. Ayrıca materyal tasarım ile birlikte uygulamaların işlevsel özellikleri daha ön planda, az kullanılan özellikler ise arkalarda kalacaktır.