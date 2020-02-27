Salgın Oyunu Plague Inc., Çin Tarafından Yasaklandı

Gerçek zamanlı bir ölümcül salgın hastalık yaratma oyunu olan Plague Inc., gerekçe gösterilmeden Çin App Store'dan kaldırıldı. Merkezi Siber İşler Komisyonu Ofisi, oyunun içeriğinin Çin'de 'yasadışı' olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli Ndemic Creations tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu Plague Inc., Çin Halk Cumhuriyeti'nin merkezi internet gözetim ve kontrol kurumu Merkezi Siber İşler Komisyonu Ofisi tarafından Çin App Store'dan kaldırıldı. Bir patojen seçip ölümcül bir salgının yayılmasının hedeflendiği oyunun neden kaldırıldığına dair açıklama yapılmazken yeni ölümcül Corona virüsünün (COVID-19) bu yasağa neden olduğu düşünülüyor.

Ndemic Creations tarafından yapılan açıklamada, Merkezi Siber İşler Komisyonu Ofisi tarafından oyunun içeriğinin Çin'de 'yasa dışı' olarak değerlendirildiğinini söylendiği belirtiliyor ancak ofis, neyin yasadışı olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmış değil. "Durum tamamen bizim kontrolümüzün dışında" diyen Ndemic Creations, oyunun kaldırılmasının yeni Corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığını da bilmediklerini kaydediyor.

Çin tarafından engellenen tek salgın oyunu

Plague Inc.'in eğitsel öneminin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) gibi kurumlar tarafından bilindiğini kaydeden oyun geliştirici, şu anda da COVID-19'un sınırlanıp kontrol altına alınmasına nasıl yardımcı olabileceklerine ilişkin büyük küresel sağlık örgütleriyle birlikte çalıştıklarını söylüyor.

Yeni corona virüsü salgınının patlak vermesinden sonra, Plague Inc.'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki popülaritesi artmıştı. Paralı iOS oyunları listesinde bir numaraya çıkan oyun, Çinli sosyal medya platformu Weibo'da da tartışmalara konu olmuştu.

Çin tarafından atılan bu adım, kimileri tarafından Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) COVID-19 salgını nedeniyle imajının zedelenmesini engellemek için gündeme getirilen daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Bununla birlikte, analist Daniel Ahmad'ın da dikkat çektiği üzere, Plague Inc. hiçbir zaman Çin'de dağıtılmak için uygun bir lisans almamış, 8 yıllık bir oyun olarak, gerekli lisansları elde etmeden önce piyasaya sürülmüştü. Yine Ahmad'a göre, Plague Inc., şu ana kadar silinen virüs konulu tek oyun.

'Fake news' güncellemesi yasağın nedeni olabilir

Oyunun Çin App Store'dan kaldırılmasının bir başka nedeni, hükümetin oyuncuların yanlış yönlendirilmesinden ve oyunun paniğe neden olmasından duyulan endişe olabilir. Ahmad'ın bildirdiğine göre oyun yakın zamanda bir 'fake news' (yalan haber) güncellemesi aldı ve bu güncelleme sayesinde oyuncular yanlış bilgiler oluşturabiliyor. Ndemic Creations oyunun eğitsel rolüne dikkat çekse de oyunun yaratıcısı James Vaughan yakın zamanda Plague Inc. için, "Bu bir oyun, bilimsel bir model değil" demişti.

Wuhan gibi kentler karantina altındayken ve ölü sayısı 2 bin 744'e ulaşmışken Çin hükümetinin isteyeceği en son şeylerden biri de panik yaratılması olacaktır. Oyunu geliştiren şirketin açıklamaları çelişkili olsa da en azından salgın başladığından bu yana geliştiricilerin Corona virüsü salgınından endişe duydukları tahmin ediliyor.

Öte yandan Ndemic Creations, Çinli oyuncularla oyunu yeniden buluşturmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydediyor. Şirket, Çin Merkezi Siber İşler Komisyonu Ofisi'yle temasa geçerek onların endişelerini anlamayı ve bir çözüm bulmak istediklerini belirtiyor.