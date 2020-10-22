PlayStation 5, Vatan Bilgisayar'da Ön Siparişe Açıldı

Vatan Bilgisayar, çıkış tarihine kadar beklemek istemeyen oyun severler için PlayStation 5'i ön siparişe açtı ancak an itibarıyla ön sipariş butonuna tıklandığında "Ürün sepete eklenemedi." hatası ile karşılaşılıyor.

Aylarca devam eden sızıntılar, söylentiler ve asılsız iddialardan sonra Sony, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile PlayStation 5’in Türkiye fiyatını nihayet açıklamıştı. 8.299 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olan PlayStation 5, birim olarak yüksek bir fiyat etiketine sahip olsa da özellikle Xbox Series X’in Türkiye fiyatı ile karşılaştırıldığında pek çok oyuncuyu memnun etmeyi başarmıştı.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, Türkiye’de 19 Kasım itibarıyla resmen raflardaki yerini alacak ve Vatan Bilgisayar, 19 Kasım’a kadar beklemek istemeyen oyunseverler için an itibarıyla PlayStation 5 ön siparişlerini başlatmış durumda.

Vatan Bilgisayar, en azından görsel olarak PlayStation 5’i ön siparişe açmış olsa da şirketin web sitesindeki ‘ön sipariş’ butonuna tıkladığımızda “Bir hata oluştu, ürün sepete eklenemedi.” uyarısı ile karşılaşıyoruz. Bu da Vatan Bilgisayar’ın PlayStation 5’i yanlışlıkla(!) ön siparişe açmış olabileceğini gösteriyor.

Boyutlarıyla şimdiye kadar tanıtılmış en büyük oyun konsolu olan PlayStation 5, özellikle özel tasarım SSD’si, ZEN 2 işlemcisi ve 4K 60fps oyun desteği ile yeni nesil konsol savaşlarına son derece iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Konsol, 12 Kasım itibarıyla ABD, 19 Kasım itibarıyla da tüm dünyada oyuncularla buluşmaya başladığında Sony’nin vadettiklerinin ne kadarını sunabildiğini hep birlikte göreceğiz.