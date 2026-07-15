PlayStation 6 İçin Heyecanlandıran İddia: ''Taşınabilir Olacak''

PlayStation 6 hakkında heyecan yaratan yeni detaylar ortaya çıktı. Sony'nin yaptığı son açıklamalar, yeni nesil konsolun taşınabilir bir yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor.

Sony, henüz PlayStation 6'yı resmi olarak tanıtmış değil. Ancak şirket yöneticilerinin yatırımcılarla paylaştığı son bilgiler, yeni nesil konsolun nasıl bir yapıya sahip olabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

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Özellikle Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino'nun açıklamaları, PlayStation markasının gelecekte yalnızca televizyon karşısında kullanılan bir konsol olmaktan çıkabileceğini gösteriyor. Bu durum da taşınabilir veya hibrit bir PS6 ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

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Taşınabilir PlayStation mesajı

Sony yönetimi, PlayStation markasının yalnızca evin TV odası ile özdeşleşmesini istemediğini açıkça dile getirdi. Şirket, kullanıcıların oyun deneyimini farklı ortamlarda da sorunsuz şekilde yaşayabilmesini hedefliyor. Nishino, gelecekteki PlayStation deneyiminin "TV odasının ötesinde doğal şekilde kullanılabilecek kesintisiz bir deneyim" sunacağını belirtti. Bu ifade, taşınabilir bir PlayStation cihazı veya hibrit bir konsol ihtimalini güçlendiren en önemli açıklamalardan biri olarak görülüyor.

Sony'nin açıklamaları doğrudan "PS6 taşınabilir olacak" anlamına gelmiyor. Ancak sektör yorumcuları ve teknoloji basını, şirketin verdiği mesajların bu yönde güçlü sinyaller içerdiğini düşünüyor. Özellikle PlayStation Portal'ın piyasaya sürülmesi ve uzaktan oyun teknolojilerine yapılan yatırımlar, Sony'nin taşınabilir oyun tarafını yeniden ciddiye aldığını gösteriyor.

PS6 ne zaman tanıtılacak?

Sony henüz PlayStation 6 için resmi bir tanıtım tarihi açıklamadı. Ancak sektör kaynakları ve analistler, yeni nesil konsolun 2028 civarında piyasaya çıkabileceğini düşünüyor.