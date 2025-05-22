PlayStation, 2022 yılında kullanıcılara sunduğu sadakat programı PlayStation Stars'ın fişini çekeceğini açıkladı. İşte programın kapatılma süreciyle ilgili bilmeniz gerekenler.

Sony, 2022 yılında PlayStation Stars ismi verilen bir sadakat programı kullanıma sunmuştu. Bu program, basitçe anlatacak olursak oyuncuların ödüller kazanmasını ve dijital koleksiyonluk ürünler toplamasına olanak tanıyordu. Ayrıca katılmak da tamamen ücretsizdi. Şimdi ise PlayStation Stars ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Dün gece PlayStation’ın resmi blogundan yapılan duyuruda çıkalı 3 yıl bile olmayan PlayStation Stars programının fişinin çekileceği ifade edildi. Açıklamada, programın “şu anki hâlinin” kapatılacağı belirtilmiş. Yani farklı bir versiyonu gelebilir.

Artık yeni üye kabul edilmeyecek, temmuza kadar ödül kazanılabilecek, 2026’da ise tamamen sona erecek

Programın kapatılma sürecinin detayları da Sony tarafından paylaşıldı. Buna göre direkt olarak bugün itibarıyla artık hiçbir yeni kullanıcı PlayStation Stars’a katılamayacak. Yani sadece mevcut aboneler kalacak. Buna ek olarak hâlihazırdaki kullanıcılar 23 Temmuz 2025 tarihine kadar ödüller ve puanlar kazanıp seviyelerini artırabilecek.

PlayStation Stars’ın tamamen kapatılması, yani her şeyin sona ereceği tarih ise 2 Kasım 2026 olarak açıklandı. Ancak Sony, kullanıcıların elinde puan kalırsa o tarihe kadar kullanabileceğini de eklemiş. Ayrıca dijital koleksiyonluk ürünler, program sona erdikten sonra da erişilebilir olarak kalacakmış.

Teknoloji devi, açıklamasında yaptığı değerlendirmenin ardından odağını başka yöne çevirmeye ve Stars programını bitirmeye karar verdiğini belirtti. Bu da beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle kapandığı anlamına geliyor.