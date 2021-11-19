PlayStation ve Xbox'tan Activision Blizzard'a Sert Çıkış

Activision Blizzard CEO'sunun şirketteki taciz olaylarından haberdar olduğu iddiası, PlayStation ve Xbox'ı harekete geçirdi. Her iki şirketin de patronlarının çalışanlarına gönderdikleri e-postalarda video oyun devini eleştirdikleri açıklandı. Xbox patronunun yaptığı açıklamalar, sektördeki dengeleri değiştirecek türden...

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Activision Blizzard, uzunca bir süredir taciz iddiaları ile gündemde. Şirketin piyasaya sürdüğü tüm oyunları geride bırakan mesele, daha öncesinde 'para' ile kapatılmaya çalıştı. Bugüne dek yapılan açıklamalara göre Activision Blizzard, davacılar ile anlaşmaya vardı ve 18 milyon dolar karşılığında konu kapanacak.

Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde çok dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre 1991 yılından beri Activision Blizzard'ın CEO'luk görevini sürdüren Bobby Kotick, şirket içindeki taciz meselesini yıllardır biliyordu. Hatta şirket bünyesinde çalışanların çoğu, sessiz kalması nedeniyle Kotick'in şirketten kovulmasını bile istemiş ancak bu konuda hiçbir gelişme yaşanmamıştı. İşte bu iddialar üzerine PlayStation ve Xbox yönetimi harekete geçmiş durumda.

Patronlardan çalışanlara, 'rahatsızlık' mesajı gönderildi

*Çalışanlar, Activision Blizzard'da yaşanan olaylar nedeniyle gösteriler düzenlemişti.

Bloomberg'de yer alan habere göre hem PlayStation'ın patronu Jim Ryan hem de Xbox'ın patronu Phil Spencer, çalışanların tümüne bir e-posta gönderdi. Jim Ryan tarafından gönderilen e-postada Activision Blizzard'ın taciz iddialarından bahsedildi ve bunları düzeltmek için yeterince adım atmadığı ifade edildi.

Xbox patronu Phil Spencer tarafından gönderilen e-postanın ise daha sert bir dile sahip olduğu ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Spencer, Activision Blizzard ile olan tüm ilişkilerin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Kendisinin bir patron olarak oldukça hassas olduğunu belirten Spencer'ın iş dünyasında herkes için eşit bir ortam yaratılması gerektiğini savunduğu bildirildi.

Activision Blizzard'dan açıklama geldi

PlayStation ve Xbox patronlarının gönderdiği e-postalardaki detayların açığa çıkmasıyla, Activision Blizzard'a da açıklama yapma hakkı doğdu. Bu fırsatı değerlendiren şirket, tüm iş ortaklarının kendilerine yönelik eleştirilerini saygıyla karşıladıklarını ve söz konusu iddialar ile ilgili ne gibi önlemler alındığını, çalışanların iyiliği için neler yapıldığını da iş ortaklarına şeffaf bir biçimde bildirdiklerini söyledi...