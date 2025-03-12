Bir dönem mobil oyun sektöründe taşları yerinden oynatan Pokémon Go'nun geliştiricisinin Suudi Arabistan'a satıldığı açıklandı.

Mobil oyun sektörünü âdeta alt üst eden Pokémon Go’nun geliştiricisi Niantic, oyun geliştirme bölümünü Suudi Arabistan merkezli Scopely’ye 3.5 milyar dolara satma kararı aldı.

Niantic her ne kadar Pokémon Go ile mobil oyun sektöründe eşi benzeri olmayan bir başarı yakalamış olsa da diğer artırılmış gerçeklik (AR) oyunlarında bir türlü istediği başarıyı elde edemedi ve beraberinde birçok kez satılacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan merkezli Scopely ile yapılan satış anlaşması Pokémon Go, Monster Hunter Now ve Pikmin Bloom gibi popüler oyunları içeriyor.

Suudi Arabistan merkezli Scopely, tam 3.5 milyar dolar ödedi

Niantic CEO’su John Hanke, bu hamlenin oyunlarının uzun vadeli başarısını garanti altına alacağını belirterek, “Oyunlarımızın gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için en iyi yolun bu olduğuna inanıyorum.” dedi.

Şu anda anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor. Eğer onay verilirse Niantic’in sosyal yardımcı uygulamaları Campfire ve Wayfarer da Scopely’nin kontrolüne geçecek.

İlk olarak 2016’da piyasaya sürülen Pokémon Go, ilk yılında 500 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak büyük bir sansasyon yaratmıştı ancak 2020’de pandemi nedeniyle oyuncu kitlesi giderek azalmış ve şirket beraberinde zorlu süreçler yaşamaya başlamıştı.