Bazı oyunlar var ki herkes tarafından oynansalar da sonlarına gelmek pek mümkün olmuyor. Özellikle de atari ve cep telefonu oyunlarının sonları bu konuda başı çekiyor.

Pek çoğumuz, gününün belirli bir bölümünü oyun oynayarak geçiriyor. Kimisi daha çok hikaye tabanlı oyunları severken kimisi ise yeteneklerini sergilediği ve rakiplerine karşı üstünlük kurmaktan keyif aldığı oyunları daha çok seviyor.

Bu içeriğimizde, dünyadaki neredeyse her oyunseverin mutlaka aşina olduğu bazı popüler oyunların nasıl sona erdiklerine bakacağız.

Not: Bu içeriğimizde son dönemlerin en popüler oyunlarına ait sonları gösterebilirdik ancak bu durumda, oyunu henüz oynamamış olan okurlarımıza büyük bir saygısızlık yapmış olurduk. Bu yüzden daha eski oyunlara odaklanmaya karar verdik.

Flappy Bird'ün sonunda başka bir oyun fenomeni karşımıza çıkıyor.

Bir dönem herkesi bağımlısı haline getiren Flappy Bird'ün en sonunda Super Mario ile karşılaşıyorsunuz. Super Mario'yu geçmeyi başardığınızda ise oyun sona eriyor.

Atari dünyasının en popüler oyunlarından Mega Man, benzerlerinin aksine outro'ya sahipti!

Atari dönemlerinden kalma Mega Man, benzerlerinden farklı bir sona sahipti. Oyun sona erdiğinde, oyunun yapım ekibine ait isimleri görüyordunuz.

Teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerin efsane oyunu Snake, beklentileri yıkan bir sona sahipti.

Aslına bakacak olursak Snake oyununun sonu tam bir hayal kırıklığı. Zira oyunda yılanın başı ile kuyruğunu birleştirdiğinizde hiçbir şey olmuyor.

Temple Run 2'nin sonu da Snake ile aynı kaderi paylaşıyor.

Android'in yeni yeni popüler olduğu dönemlerde adından söz ettiren Temple Run 2 de Snake benzeri bir sona sahipti. Oyunun son seviyesini tamamladığınızda, sil baştan koşmaya başlıyorsunuz.

Nokia'nın efsane oyunu Bounce, tatmin etmeyen bir sona sahip.

Nokia'nın Bounce isimli ikonik kırmızı top oyununun orijinalinde 11 bölüm vardı. Bu seviyeyi tamamladığınızda da bir şey olmuyordu.

İlkel uzay oyunu Space Impact'in sonu da çok klasikti...

Renkli ekranı olmayan telefonlarda popüler olan Space Impact, dümdüz bir sona sahipti. Bölüm sonu canavarını öldürdüğünüzde, oyun kendi kendine son buluyordu.

Bir başka atari efsanesi Contra'nın sonunda, görev için geldiğimiz ada yok oluyordu!

Aksiyonun dibine vuran Contra da etkileyici bir sona sahipti. Oyunun son bölümündeki yaratığı yok ettikten sonra bir helikopterle adadan alınıyorduk. Terk ettiğimiz ada, onlarca bombayla yok ediliyordu.

Samsung telefonlardaki vazgeçilmez oyun Forgotten Warrior da mutlu sona sahip oyunlardan.

Forgotten Warrior, dönemin sevilen oyunlarından bir tanesiydi. Oyunun sonuna gelen oyuncular, yeni bölümler geldiğinde bilgi almalarını sağlayacak bir form ile karşılaşıyorlardı.

İnternetiniz kesildiğinde oynadığımız Google'ın Dino isimli oyunu, hayal kırıklığı yaratan bir sona sahip.

Evet, hepimizin oynadığı o oyundan bahsediyoruz. Google'ın Dino oyununun sonuna geldiğinizde hiçbir şey olmuyor.

Tetris'in bir sonu var!

En bilindik atari oyunlarından bir tanesi olan Tetris'in bir sonu olduğunu biliyor muydunuz? Oyunun sonuna geldiğinizde, sizin için roketler ateşleniyor ve alkış sesleri duyuyorsunuz. Oyunun daha eski versiyonlarında ise bir uzay gemisinin fırlatma sahnesine yer veriliyor.

Adventure Island'in sonunda ise Max Payne kadar korkusuz oluyor, Mario gibi sevdiğimize kavuşuyorduk.

Atarili yılların sevilen oyunları arasında yer alan Adventure Island, Super Mario benzeri bir oyundu. Oyunun sonunda, tıpkı Super Mario gibi sevdiğimiz kadını kurtarıyorduk.

Bonus: Sonu olmayan oyunlar da var. Örneğin Pac-Man!

Oldukça eski bir oyun olan Pac-Man'ın sonu yoktu. Bölümler sürekli olarak yenileniyordu. Ancak 256. bölüme gelmeyi başaran oyuncular, bu seviyede hata olduğunu fark ettiler. Geliştiriciler bile bu hatanın farkında değillerdi.

Bonus 2: Icy Tower için de sonu yok deniyor!

Icy Tower isimli oyunu bilmeyen yoktur. Bu oyunda karakterimizi en yüksek kata çıkana kadar zıplatırdık. Bu oyunun da bir sonu bulunmuyor.