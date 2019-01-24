Porsche, Taycan'ın Üretimini İki Katına Çıkarmayı Planlıyor

Porsche'nin tamamen elektrikli ilk otomobili Taycan, satışa çıkmadan önce beklenenden çok talep gördü. İlk üretim sayısını önce 20 binden 30 bine çıkartmayı düşünen Alman üretici, şimdi de bu sayıyı 40 bin yapmayı planlıyor.

Porsche sözcüsü Andrew Lennon, kendilerinin artan talep için hazırlandığı belirterek, "Baştan beri üretim sayısını artırma kapasitesine sahiptik ancak yöneticiler bu yöndeki kararı yeni aldı. Porsche, aracın satışlarına başlamayı bu yıl düşünüyor. Aynı zamanda müşterilere destek sunmak adına hızlı şarj istasyonu ağı da geliştirilme sürecinde" açıklamasını yaptı.

Porsche, Taycan'ı Almanya'nın Zuffenhausen kentindeki fabrikasında üretecek. Şirket için 6.8 milyar dolarlık bir yatırımı temsil eden Taycan, 1200 kişilik istihdam sağlayacak. Alman firmanın Taycan ile birlikte amacı, üretimde kullanılacak olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak. Hatta şirket, fabrikasına havadaki azot oksit kirliliğini azaltmak için paneller de kuruyor.

Bir zamanlar Mission E olarak da bilinen Taycan'ın sedan modeline ek olarak Porsche, Mission E Cross Turismo adındaki vagon tarzı bir elektrikli araç konseptini de gözler önüne serdi.