PUBG, 4-8 Haziran Arasında Oynaması Ücretsiz Olacak

Oyun sektörüne damga vurmuş yapımlardan biri olan PUBG, 4 ile 8 Haziran arasında oynanması ücretsiz olacak. Oyun bu süre içinde %50 indirimle satılacak. Oyun tutkunlarını sevindiren haber PUBG'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

PUBG, çıktığı günden beri milyonlarca kullanıcıya ulaşarak oyun endüstrisini domine etmeyi başardı. Birçok kişinin büyük ilgi gösterdiği oyunun mobil versiyonu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulurken bilgisayarda oynamak isteyen kullanıcıların bir miktar ücret ödemesi gerekiyordu. Bugün oyun tutkunlarını sevindirecek haber PUBG'nin Twitter hesabından geldi.

PUBG, resmi Twitter hesabından oyunun 4 ile 8 Haziran arasında ücretsiz oynanabilir hâle geleceğini bildirdi. PUBG'nin müjdeli haberi bununla da sınırlı kalmadı; geliştirici şirket, oyunun %50 indirimle satılacağını da takipçilerine aktardı. Oyun tutkunları tarafından sevinçle karşılaşılan haberden sonra oyunun 87 TL'lik fiyatı 43,5 TL'ye düşecek. Belirtilen tarihler arasında oyun hem ücretsiz erişimde kalacak hem de indirim devam edecek.

Haber, PUBG'nin Twitter hesabından paylaşıldı:

PUBG, "PUBG, 4 Haziran'dan 8 Haziran'a oynaması ücretsiz ve %50 indirimli" yazısıyla müjdeli haberi verdi. Haber, kısa sürede birçok kişiye yayılarak olumlu tepki aldı ancak oyunda bulunan hatalar da paylaşılan tweet'in altında kullanıcılar tarafından dile getirildi. PUBG'nin bu tepkiler karşısında nasıl bir yol izleyeceğiyse bilinmiyor.

Battle Royale türündeki bu oyunda, tamamen silahsız bir şekilde oyuna başlıyorsunuz. Silah ve ekipman donandıktan sonra diğer oyuncuları etkisiz hâle getirerek sona kalmaya çalışıyorsunuz. Genel olarak bu mantıkla ilerleyen oyunun içinde farklı modlar da mevcut.

Steam'in PUBG sayfasında, “PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, oyunun sonunda hayatta kalmayı başarabilen tek bir oyuncunun kazanabildiği ve oyuncu topluluklarının görüşlerinin toplanarak ortaya çıkardığı bir oyundur. Tüm oyuncular oyuna eşit şartlarda, kelimenin tam manasıyla hiç bir şeyleri olmadan başlar; haritanın çeşitli yerlerinde bulunan silah, ekipman ve gereçleri toplayarak tek başlarına hayatta kalma mücadelesi verir. UNREAL 4 oyun motoruna sahip, gerçekçi ve olağanüstü heyecanlı olan bu oyun, 8 kilometrekarelik bir harita içerisinde oynanmaktadır" şeklinde bir açıklama yer alıyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.