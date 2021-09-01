Tüm zamanların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG, her ay milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Gelin, güncellemelerle çok daha stabil bir oyun haline gelen PUBG'nin sistem gereksinimleri nedir ve ne kadarlık bir PC PUBG için yeterli olur bakalım.

2017 yılında piyasaya sürülen battle royale oyunu PUBG, eski popülerliğinden bir hayli uzak olsa da hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Yıllardır Steam'in en popüler oyunları arasında yer alan Krafton Inc. imzalı yapım, ayrıca günümüzün en çok oynanan hayatta kalma oyunlarından biri.

Piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde optimizasyon sorunlarıyla eleştiri toplayan PUBG, şu sıralar çok daha stabil bir şekilde çalışabiliyor. Öyle ki günümüzde satın alacağınız ortalama bir bilgisayar, PUBG'yi ortalama ayarlarda çalıştırmak için yeterli olacaktır. Peki, her ay milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG sistem gereksinimleri nedir? Ne kadarlık bir bilgisayar PUBG'yi çalıştırır? Gelin PUBG kaç GB, PUBG sistem gereksinimleri nelermiş yakından bakalım.

PUBG sistem gereksinimleri:

Minimum İşletim sistemi : 64 bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon R7 370 2 GB DirectX : DirectX 11 Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen : İşletim Sistemi : 64 bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580 4 GB DirectX : DirectX 11 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

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PUBG için sistem gereksinimlerini gösteren bu veriler, PUBG Steam sayfasından alınmıştır.

PUBG oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Piyasaya çıktığı ilk dönemlerde bilgisayarları epey yoran bir oyun olan PUBG, yıllar içerisinde gelen güncellemeler ve gelişen bilgisayar bileşenleri sayesinde günümüzde ortalama bir bilgisayar ile rahatça oynanabiliyor. Bu noktada PUBG minimum sistem gereksinimleri için gereken donanımlar artık eski nesil olduğu için satışta bulunmuyor.

Öte yandan günümüz şartları için güncel sayılabilecek bileşenlerle donatılmış 4.500 – 5.500 TL arası bir bilgisayar, PUBG önerilen sistem gereksinimlerinin de üzerine çıkarak oyunculara daha keyifli bir deneyim sunabilir.

PUBG nasıl bir oyun?

Oyunlarla az çok ilgisi olan herkesin aşina olduğu bir oyun olan PUBG, hayatta kalma türünün en popüler örneklerinden biri. 100 kişinin uçakla bir adaya bırakıldığı oyunda oyuncular, üzerlerinde hiçbir ekipman olmadan oyuna başlıyor ve haritada silah, mermi, enerji içeceği, ağrı kesici, bomba, sağlık eşyası gibi materyalleri topluyor.

Oyuncular bu eşyaları toplayıp savaşırken harita da çevreden yayılan gazlarla bir yandan daralıyor. Bu noktada oyuncuların yapmaları gereken şeyse gazdan kaçıp güvenli bölgelere ilerlerken aynı zamanda karşılarına çıkan düşmanları alt etmek.

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