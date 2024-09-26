"Telefonların geleceği" olarak lanse edilen ancak satışa çıktığında patlayan yapay zekâ cihazı Rabbit R1'i kaç kişinin kullandığı açıklandı. Buna göre satın alanlardan yalnızca %5'i R1'i kullanıyor.

Bu yılın başlarında Rabbit isimli ABD merkezli bir girişim, R1 ismini verdikleri bir yapay zekâ cihaz tanıtmıştı. Cebe sığacak kadar küçük olan bu cihaz, “telefonların geleceği” olarak lanse ediliyordu. Amacı ise uygulamalarınıza erişerek her yere götürebileceğiniz bir asistan görevi görmekti.

Ancak cihaz, çıkışından sonra tıpkı Humane AI Pin gibi hiç ilgi görmedi. Düşük pil ömrü, alakasız cevaplar, kötü performans ve daha birçok nedenden dolayı bayağı kötü yorumlar aldı. Bazıları, tamamen “bozuk bir cihaz gibi” olduğunu bile söylemişti. Şimdi ise çıkışından aylar sonra kaç kişinin 200 dolarlık R1’i kullandığı açıklandı.

Rabbit R1’ı sadece 5 bin kişi kullanıyor

Direkt olarak şirketin kurucusu Jesse Lyu’nun Fast Company’ye yaptığı açıklamalarda cihazın kullanıcı sayısı açıklandı. Lyu’nun aktardığına göre şu anda günlük aktif olarak sadece 5 bin kişi R1’i kullanıyor.

Cihazın CES 2024’te acayip gördüğünün altını çizmek gerekiyor. Piyasaya sürüleceği zaman da popülerliği azımsanamayacak dereceydi. Hatta 100 bin civarı satış gerçekleştirilmişti. Ancak geçen 5 ayın ardından bu 100 bin kişiden yalnızca %5’inin cihazı kullandığı görüldü.

Kullanım sayısındaki bu kadar düşüklük de kötü bir cihaz olduğunun göstergesi. İnsanlar, telefonlarını bırakıp bu tarz bir cihaza geçiş yapmayı mantıklı bulmamışlar. Zaten kötü performansı da bunu engellemiş.

Küçük yapay zekâ cihazları başta ilgi yaratsa da şu anda büyük bir soru işareti. Telefonların yerini alma ihtimalleri şimdilik yok gibi gözüküyor. Neredeyse her akıllı telefonun yapay zekâ özellikleriyle donatılmaya başlaması da bu cihazların erkenden yok olabileceğinin bir göstergesi. Telefon zaten bunları ve daha fazlasını yapabiliyorken kim neden ekstra bir cihaz daha taşımak istesin ki?