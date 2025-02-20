CES 2024'te karşımıza çıkan Rabbit R1'in vadettiği yapay zekâ özelliği resmen duyuruldu. Ancak işleri bizim yerimize yapabilen yapay zekâ, R1'de çalıştırılmadı.

CES 2024 etkinlikleri, Rabbit R1 olarak isimlendirilen ilginç bir ürüne ev sahipliği yapmıştı. Bu ürün, her şeyi sizin yerinize yapabilen bir yapay zekâ cihazı olarak lanse edilmişti. Ancak yapılan incelemelerde CES 2024'te gösterilen cihazda bir yapay zekâ olmadığı, olayın Android uygulamadan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdiyse Rabiit R1'in geliştiricisinden yeni bir açıklama geldi. Ekip, yayımladığı bir video ile yeni yapay zekâ aracını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni araç, Android cihazları ve uygulamaları kullanabilecek seviyeye sahip. Ancak ne hikmetse yeni teknoloji, Rabbit R1'de çalışmıyor :)

Rabbit'in yeni yapay zekâ aracının Android cihazlarda neler yapabildiğini gösteren video

Yukarıdaki videoyu özetleyecek olursak Rabbit'in geliştirdiği yapay zekâ aracı, YouTube'da bir videoyu açabiliyor. Bir tarifi sizin yerinize bulabiliyor veya Google Keep'te sizin için bir alışveriş listesi oluşturabiliyor. Ayrıca oldukça popüler bir mobil oyun olan 2048'i indirebiliyor, nasıl oynanabileceğini çözebiliyor. Tabii bunlar, burada anlattığımız kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor. Tabii videoda bazı hatalar da olduğunu görüyoruz.

Rabbit'in açıklamasına göre birkaç hafta sonra yeni bir etkinlik düzenlenecek ve bu etkinlik kapsamında yapay zekâ destekli aracın yetenekleriyle ilgili daha fazla bilgi verilecek. Ancak buradaki esas soru, Rabbit R1'in bu özelliklerden faydalanıp faydalanamayacağı. Bu sorunun cevabı şu an için büyük bir bilinmez...