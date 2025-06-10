Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X nihayet çıktı! Bu içeriğimizde Rainbow Six Siege X’deki yenilikleri, fragmanı, çıkış tarihi, sistem gereksinimleri, crossplay desteği gibi merak edilenlere göz atacağız.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, oyunun 10 yıllık tarihindeki en büyük ve en dönüştürücü güncelleme olarak yayınlandı. Üstelik güncelleme ile birlikte oyun tamamen ücretsiz oldu. Dual Front adlı kalıcı 6’ya 6 oyun modu, grafik, oynanış ve ses iyileştirmeleriyle hem yeni hem de eski oyunculara taze bir deneyim vaat ediyor.

Bu içeriğimizde Rainbow Six Siege X’in nasıl bir oyun olduğu, fragmanı, çıkış tarihi, fiyatı, sistem gereksinimleri, hangi platformlarda yer aldığı, crossplay desteği, multiplayer yapısı, Game Pass durumu ve offline oynanabilirlik bilgilerini bulabilirsiniz.

Rainbow Six Siege X nasıl bir oyun?

Siege X, yepyeni ve kalıcı bir 6'ya 6 mod olan Dual Front’u getiriyor. Bu modda, saldıranlarla savunanlar ilk kez aynı takımda yer alacak ve hem düşman bölgelerini ele geçirmeye hem de kendi bölgelerini savunmaya çalışacaklar. Oyuncular maç sırasında yeniden doğabilecek, operatör değiştirebilecek ve zaman sınırlı “Tarafsız Bölge” görevlerine katılabilecekler. Siege X ayrıca grafik, oynanış ve ses alanlarında önemli iyileştirmeler ve yenilikler içeriyor.

Rainbow Six Siege X'teki yenilikler:

Beş yenilenmiş 5’e 5 haritada daha iyi aydınlatma, gölgeler ve çözünürlük: Clubhouse , Chalet, Border, Bank ve Kafe. Her yeni sezonda üç harita daha modernize edilecek.

, Chalet, Border, Bank ve Kafe. Her yeni sezonda üç harita daha modernize edilecek. Yeni oynanış özellikleri: Artık gaz boruları, metal dedektörleri ve yangın söndürücüler gibi etkileşime girilebilen unsurlar sayesinde rakiplerinizi zekice alt edebilirsiniz. Ayrıca ipli iniş sistemi ve hareket mekaniği geliştirildi; duvar boyunca yatay koşu ve köşe dönüşleri hareketi daha akıcı bir hâle getirdi.

Ses sistemi elden geçirildi: Ses yayılımı ve yankılanma daha gerçekçi hâle geldi, böylece oyuncular ses ipuçlarından faydalanarak düşmanların konumunu ve bulundukları oda tipini daha iyi tespit edebilecek.

Yeni rehberli başlangıç deneyimi: Temel becerileri öğrenmenizi ve kendinize güven kazanmanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yaşam kalitesi iyileştirmeleri, yeni “Pick & Ban” sistemi ve oyunun çok katmanlı hile karşıtı sistemi olan R6 ShieldGuard da bu güncellemede yer alıyor.

Rainbow Six Siege X fragmanı

Rainbow Six Siege X ne zaman çıkacak?

R6 Siege X güncellemesi ve 10. yıl “Daybreak Operasyonu” sezonu 10 Haziran 2025 tarihinde kullanıma sunuldu.

Rainbow Six Siege X fiyatı ne kadar?

Temel Sürüm: Ücretsiz

Elit Sürüm: €19,99 / $19,99 (Tüm modlara, dereceli listelere, Siege Cup ve 16 ek operatöre erişim)

Nihai Sürüm: €39,99 / $39,99 (Tüm modlara, dereceli listelere, Siege Cup, 52 ek operatör ve Disruptor Paketi)

Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri ne?

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 10/11 (64-bit), DirectX 12

: Windows 10/11 (64-bit), DirectX 12 İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 veya Intel i3-8100 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 4 GB, AMD RX 5500 XT 4 GB veya Intel ARC A380 6 GB

NVIDIA GTX 1650 4 GB, AMD RX 5500 XT 4 GB veya Intel ARC A380 6 GB Depolama: 65 GB SSD

Önerilen:

İşletim Sistemi : Windows 11, DirectX 12

: Windows 11, DirectX 12 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i5-10400 veya AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5-11600K

AMD Ryzen 5 3600 / Intel i5-10400 veya AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5-11600K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 6 GB, AMD RX 6600/6700 XT 8 GB, RX 6800 XT 16 GB

NVIDIA RTX 2060 6 GB, AMD RX 6600/6700 XT 8 GB, RX 6800 XT 16 GB Depolama: 65 GB SSD

Ultra:

İşletim Sistemi: Windows 11, DirectX 12

Windows 11, DirectX 12 İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X veya Intel i5-11600K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB veya AMD RTX 7900 XT 20 GB

NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB veya AMD RTX 7900 XT 20 GB Depolama: 110 GB SSD

Rainbow Six Siege X hangi platformlarda var?

PlayStation 5 & PlayStation 4*

Xbox Series X|S & Xbox One*

Windows PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games Store)

*Dual Front modu PS4 ve Xbox One’da desteklenmiyor.

Rainbow Six Siege X crossplay var mı?

Evet. Konsollarda ve PC’de aynı maçlara katılabilmek için oyun içi Ayarlar → Genel sekmesinden Crossplay Matchmaking’i “Açık” konumuna getirmeniz yeterlidir.

Rainbow Six Siege X multiplayer mi?

Evet, Rainbow Six Siege X, internet bağlantısı gerektiren online çok oyunculu bir taktiksel FPS oyunudur.

Rainbow Six Siege X Game Pass’te var mı?

Evet. Rainbow Six Siege, Xbox Game Pass aboneliklerinde (Ultimate ve PC) sunuluyor; abone olarak oyunun Elite Edition sürümünü talep edebilirsiniz.

Rainbow Six Siege X offline oynanır mı?

Hayır. Oyun, tüm modları için sürekli internet bağlantısı gerektirir; offline tek oyunculu bir modu yoktur.