Samsung'un yeni giriş seviye telefonu olacak Galaxy F06'nın görselleri sızdırıldı. Ayrıca birçok teknik özelliği de şimdiden belli.

Samsung, amiral gemisi telefonları kadar daha bütçe dostu modelleriyle de bilinen bir şirket. F serisi de şüphesiz bu alanda en çok dikkat çekenlerden. Bugün gelen bilgiler, teknoloji devinin bu seriye ekleyeceği yeni cihaz F06 hakkında bilgiler edinmemizi sağlıyor.

Sızdırılan render görseller, giriş seviyede bir model olacak Galaxy F06’nın tasarımı ve renk seçenekleri hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

Galaxy F06 böyle gözükebilir

Görsellere baktığımızda cihazın arka tarafındak koyu detaylara sahip bir tasarımla gelebileceğini görebiliyoruz. Burada pil şeklinde bir 2’li kamera kurulumu kullanılmış. Renk seçenekleri ise turuncu, koyu yeşil, siyah, mavi ve mor olacak.

Tasarımları farklı olsa da cihazın A06’nın yeniden isimlendirilmiş hâli olabileceği söylentileri var. Eğer böyleyse cihazda 6,7 inçlik 720x1600 çözünürlüğe sahip LCD bir ekran kullanacak. Giriş seviye olduğu için Helio G85 işlemci 4/6 GB RAM, 64/128 GB depolama ve 50 MP’lik ana, 8 MP’lik selfie kamerasıyla gelme ihtimali var. En çok dikkat çeken kısmı, 5000 mAh’lik 25W destekli bataryası olacak.

Galaxy F06’nın ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Sadece 2025 içinde geleceğini söyleyebiliriz. Cihaz tanıtıldığında sizleri bilgilendireceğiz.