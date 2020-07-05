Realme, X50 5G’nin Tanıtım Tarihini ve Özelliklerini Duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Realme X50 5G’yi Avrupa’da tanıtacağı tarihi ve cihazın bazı özelliklerini duyurdu. Realme X50 5G, 8 Temmuz Çarşamba günü tanıtılacak.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa pazarına yeni bir akıllı telefon sürmüştü. Şirketin telefonu, Realme X50 Pro 5G isimli oldukça iyi bir telefondu. Realme’nin son duyurusuna göreyse şirket, Avrupa pazarına önümüzdeki günlerde yeni bir ‘X’ telefonunu daha sürecek.

Realme, bugün paylaştığı duyuruda ‘Realme X50 5G’ isimli yeni bir akıllı telefonu tanıtacağını açıkladı. Şirket, tanıtım tarihi için 8 Temmuz Çarşamba gününü gösterdi. Bununla birlikte cihazın özellikleri de Realme tarafından resmi olarak açıklandı. Özellikler göz önüne alındığında Realme X50 5G’nin daha önce Çin’de tanıtılan Realme X50m olduğu anlaşıldı.

Realme X50 5G:

Realme tarafından açıklanan özelliklere göre Realme X50 5G, 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekranla gelecek. Ekranın detayları tam olarak paylaşılmasa da iddialara göre cihaz, 6,57 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip LCD ekranı barındıracak. Cihazın parmak izi okuyucusuysa yan kısımda bulunacak.

Donanım kısmına gelindiğinde Realme X50 5G, Qualcomm’un 5G bağlantı desteği sunan 7nm mimariye ve 8 çekirdeğe sahip Snapdragon 765G işlemcisiyle karşımıza çıkacak. Cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Realme X50 5G, kamera kısmında fena olmayan bir performans sunacak gibi duruyor. Cihaz, 48 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip olacak. Cihazın ön kısmındaysa 16 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alacak.

Bu detayların yanı sıra Realme X50 5G, 30 W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh’lik bir bataryadan gücünü alacak. Cihaz, Realme’nin Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzüyle piyasaya sürülecek. Cihazda Dolby Atmos yüksek kaliteli ses desteği ve sıvı soğutma sistemi bulunacak.

Realme X50 5G özellikleri:

Ekran: 6,57 inç, FHD+, LCD, 120 Hz

6,57 inç, FHD+, LCD, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü

48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 16 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

16 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Batarya: 30 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh

30 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 10

Realme X50 5G fiyatı:

Realme X50 5G’nin Avrupa fiyatı henüz açıklanmasa da cihazın Çin versiyonu olan Realme X50m, 6 GB + 128 GB versiyonuyla 1.999 yuandan (yaklaşık 1.940 TL) satışa çıkmıştı. Bununla birlikte cihazın 8 GB + 128 GB versiyonu 2.299 yuanlık (yaklaşık 2.230 TL) fiyat etiketine sahipti. Realme X50 5G'nin de hemen hemen aynı seviyede olması oldukça olası.