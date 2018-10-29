Red Dead Redemption 2'de Nasıl Hızlı Seyahat Edilir?

Red Dead Redemption 2 oyununu sürekli oynuyorsanız, muhtemelen haritanın gerçekten çok büyük olduğunu fark etmişsinizdir.

Oyunun haritası çok büyük olduğundan gerçekten yapılacak çok şey var. Eğer keşfetmeyi ve etrafı dolaşmayı seviyorsanız hızlı seyahatten çok, oyunu yürüyerek veya atınızla keşfetmenizi öneriyoruz. Fakat eğer buna zamanınız yoksa ve yeterince meşgulseniz oyunu hızlı şekilde oynamanın bir yolu var.

Bu oyunda hızlı seyahat, haritanızı açmak veya bir şehir ya da başka bir nokta seçmek kadar kolay değil. Bu özelliği, defteriniz aracılığıyla açmak zorundasınız. Bunu yaptıktan sonra kamptan hızlı bir şekilde seyahat edebileceksiniz.

Şimdiye kadar farkında olduğunuz gibi, kamp defteriniz, kampınızı en iyi şekilde kullanabilmeniz için size fırsatlar sunuyor. Defterin en sonunda bulunan 200 dolarlık Dutch’s lodgings geliştirmesini yapın. Bu geliştirmeyi başarı ile yaptıktan sonra Arthur’un çadırını da geliştirmeniz gerekiyor. Çadırı geliştirdikten sonra hızlı bir sehayat haritasına sahip olacaksınız. Bu harita sayesinde Arthur’un daha önce bulunduğu noktalara hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceksiniz ancak hızlı bir şekilde tekrar kampa dönemeyeceksiniz.

Bu iki özelliği yükseltmenin size oyun içinde 600 dolara mâl olacağını da hatırlatalım. Oyun deneyimi açısından bu özelliği kullanıp kullanmamak size kalmış fakat yeni yerler keşfetmeniz için hızlı seyahati kullanmamanız daha akıllıca olacaktır.