Red Dead Redemption 2’nin Steam Çıkış Tarihi Açıklandı

Rockstar’ın konsollarda büyük başarı yakalayan oyunu Red Dead Redemption 2’nin Steam üzerinden satışa sunulacağı tarih de açıklandı. Oyun, 5 Aralık’ta geliyor.

Son döneme damgasını vuran oyunlardan biri de hiç şüphe yok ki Red Dead Redemption 2. Rockstar’ın geniş dünya hikâye anlatıcılığındaki ustalığını bir kez daha gösterdiği oyun, konsollarda büyük sansasyon yaratmıştı. Oyunun satış rakamları da firmanın yüzünü güldürmüştü.

Rockstar şimdi oyunu bilgisayar kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Haliyle oyun, dünyanın en büyük bilgisayar oyun satış platformu olan Steam’e de gelecek. Oyunun Steam’de yayınlanacağı tarih ise 5 Aralık olarak açıklandı.

RDR2'nin Steam'e çıkış tarihi Twitter’dan duyuruldu:

Rockstar, bugün attığı bir tweet ile haberi duyurdu. Red Dead Redemption 2, aslında 5 Kasım’dan beri bilgisayarda oynanabiliyor ancak şu anda yalnızca Epic Games Store ve Google Stadia üzerinden edinilebiliyordu. Şimdi bu platformlara Steam de katılacak.

Rockstar, oyunun Steam’e Aralık ayında geleceğini daha önce duyurmuş ancak kesin bir tarih vermemişti. Görünüşe göre Steam kullanan oyuncuların çok da uzun süre beklemesine gerek kalmayacak.

Red Dead Redemption 2, modlara doyamadı:

RDR2 bilgisayara çıktığı anda oyun modları üreten topluluklar için de yoğun bir mesai başlamış oldu. Oyunda robotlar, minik NPC’ler, hatta bir zombi modu gibi alternatifler bu topluluklar tarafından oyuna dâhil edildi.

Açık dünyada bir kovboyu canlandırdığımız oyun, bilgisayarda beklediği çıkışı yapamamıştı. Bu durumun en temel nedeninin de Steam üzerinden oyuna erişmenin mümkün olmaması gösteriliyordu. Şimdi bu konudaki sorunlar ortadan kalktığına göre oyuncuların cevabını merak ettiği tek bir soru kaldı: Bilgisayarım oyunu kaldırır mı?

Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri:

RDR2, oyunun olanca güzelliği ile oynanabilmesi için oldukça güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Rockstar’ın bu popüler oyunu, ne yazık ki her bilgisayara uygun değil. Yine de oyunu belli seviyenin üzerinde çalışmaya zorlamadan oynamak pek çok kullanıcı için mümkün olacak. İşte RDR2’nin ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimleri.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 - Service Pack 1 ve üstü

Windows 7 - Service Pack 1 ve üstü İşlemci: İntel Core i5-2500K/AMD FX-6300

İntel Core i5-2500K/AMD FX-6300 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB Depolama Alanı: 150 GB

Red Dead Redemption 2 tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - Nisan 2018 güncellemesiyle

Windows 10 - Nisan 2018 güncellemesiyle İşlemci: İntel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

İntel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 Depolama Alanı: 150 GB

Red Dead Redemption 2'nin bilgisayara çıkışı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun Steam'de yayınlandıktan sonra konsoldaki gibi bir başarı yakalayabilecek mi?