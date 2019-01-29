80 dolar fiyat etiketi ile çoğu tüketicinin dikkatini çekecek olan Redmi Go, 5 inçlik ekranı ve Snapdragon 425 işlemcisi ile resmi olarak tanıtıldı.

Kısa süre önce Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin alt markası olarak hizmet vermeye başlayan Redmi, Android Go platformuna üye ilk akıllı telefonu Redmi Go’yu resmi olarak tanıttı. 5 inçlik HD ekranı, 1GB RAM’i ve Snapdragon 425 işlemcisi ile tam bir giriş seviye akıllı telefon olan Redmi Go, uygun fiyata gelişmiş Android deneyimi sunmayı vadediyor.

Standart kalın çerçeveli bir ekran tasarımına sahip olan Redmi Go, kapasitif tuşlu tasarımı sayesinde ekranın tamamını uygulamanın kullanımına sunabiliyor. Cihazın Avrupa pazarında satışa sunulacağı ve fiyatının 80 Euro civarında olacağı söyleniyor. Türkiye’de resmi olarak bulunan Xiaomi’nin Redmi markasını da satışa sunup sunmayağı ise henüz bilinmiyor.

Redmi Go Özellikler