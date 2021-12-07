Renaut'un isim açıklaması yaptığı 2022 model Austral, casus kameralara yakalandı. Yoğun kamuflaj altında fotoğraflanan kompakt crossover, yerine geçeceği Kadjar'dan büyük ölçüde farklı görünecek gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Fransa merkezli otomotiv üreticisi Renault'un Kadjar'ın yerine gelecek kompakt crossover modelinin ismini açıkladığından bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni crossover, Austral olarak isimlendirilecekti. Şimdiyse bu araç, yakından görüntülendi. Ağır kamuflaj altındaki Austral, Kadjar'dan hayli farklı görünüyor.

İspanya'da casus kameralara yakalanan Austral, Kadjar'a kıyasla çok daha sert hatlara sahip olacak gibi görünüyor. Bu bağlamda, Kadjar ile yıllardır bütünleşmiş olan şişirilmiş ve yuvarlatılmış hatlar, yeni crossoverda bulunmuyor. Ayrıca Austral, artık daha hoş bir far tasarımıyla gelecek gibi görünüyor. Elbette arka tasarım da ön tarafa yapılan değişikliklerden üzerine düşeni alacak.

İşte casus kameralara yakalanan Renault Austral

Aracın arka kısmı da yoğun bir kamuflaj altında. Bu kamuflajdan görülen kısımsa, küçücük arka LED farlar. Beyin fırtınası yaptığımızda, arka kısımdaki LED aydınlatmanın tamamen gizlendiğini, bu aydınlatmanın bagaj boyunca ulaşacağı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü şirketin isim duyurusu yaptığı video, Austral'ın arka aydınlatmasının orta kısımdaki logoya kadar ulaştığını gösteriyordu.

Austral'in casus kameralara yansıyan görüntüleri, ne yazık ki araçla ilgili daha fazla detay sunmuyor. Ancak Renault, bu aracı 2022 yılında piyasaya sürecek. Üstelik Austral, çok büyük bir ihtimalle Türkiye'ye de gelecek. Bu da şirketin çok kısa bir süre sonra lansman etkinliği düzenleyip, Austral'ı tanıtacağı anlamına geliyor. O tanıtım, yeni kompakt SUV ile ilgili tüm detayları açığa çıkarmış olacak.