Resident Evil Village’da Alternatif Sahneler Keşfedildi

Resident Evil Village’da Lady Dimitrescu’nun kızlarını farklı sıralamalarda öldürebileceğiniz ve bu sıralamaların alternatif sahnelere yol açtığı keşfedildi. Sosyal medyada dolaşan videolara göre Bela’yı öldürmeden diğer kardeşlerle karşılaşabilirsiniz. Seçtiğiniz yola göre de Lady Dimitrescu’dan farklı tepkiler görebilirsiniz.

7 Mayıs’ta heybetli bir çıkış gerçekleştiren Resident Evil Village’ı oynarken izlenebilecek alternatif bir yol keşfedildi. TikTok ve YouTube üzerinden paylaşılan bazı videolara göre oyunda yer alan bazı karşılaşmaları hangi sırayla gerçekleştireceğiniz, sizin seçiminize bağlı. Ayrıca yaygın olmayan, diğer yolu tercih ettiğinizde ödül olarak farklı sahnelerle karşılaşıyorsunuz.

Resident Evil Village, birçok alternatif barındıran; çok sonlu bir oyun değil. Ancak görünüşe bakılırsa oyunun tuzu biberi olması niyetiyle oyunculara tanınan bazı ufak seçimler var. Bu seçimlerin de getirdiği, büyük etkileri olmayan bazı değişiklikler var. Gelin bu yeni keşfedilen olasılıklara bir bakalım.

Lady Dimitrescu’nun kızlarını öldürme sıranız, farklı sahnelere neden oluyor

Aslında burada bahsedilen seçim çok da büyük değil. Zaten öldüreceğiniz üç kişiden hangisini önce öldüreceğinizi seçiyorsunuz. Çoğu oyuncu, Lady Dimitrescu’nun kızlarını öldürürken Bela’dan başlanması gerekiyormuş gibi oynuyor. Ancak Bela’dan kaçıp diğer iki kişiden birini öldürmek mümkün.

Lady Dimitrescu’nun tepkileri değişiyor

Şato kısmında karşılaştığımız bu cadılardan biri olan Cassandra kütüphane kısmında, Daniela ise cephanelik kısmında bulunuyor. Hangisiyle önce karşılaşacağınız tamamen size kalmış. Alternatif sahnelerden birinde Lady Dimitrescu, Mother Miranda ile bir telefon konuşması gerçekleştirip ufak bir sinir patlaması yaşıyor. Birinde Cassandra’yı çağırıp azarlayan Dimitrescu, üçüncü seçenekte salonda sizinle karşılaşıyor.

Bulunan bu ayrıntı, kısa sürede YouTube ve TikTok gibi platformlarda viral oldu. Görünüşe bakılırsa oyuncular, oyunlarda küçük şeylere etki eden küçük seçimler yapabilmekten zevk alıyor. Oyun çıkalı henüz 2 hafta olmadı, yani başka alternatif sahnelerin de keşfedildiğini duyabiliriz.