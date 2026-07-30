Resident Evil Requiem'in Türkçe Dublaj Yaması Çıktı: Nasıl İndirilir, Nasıl Kurulur?

Birçoğumuz oyunları Türkçe yamalarla oynuyoruz fakat işin içine Türkçe dublaj girdiğinde ne resmî ne de fan yapımı proje görmek oldukça zor.
Bu zor duvarı kırmayı başaran ve tamamen ücretsiz bir şekilde Türk oyunculara sunulan bir Türkçe dublaj projesi geldi. Resident Evil Requiem için FaCia Yapım tarafından Türkçe dublaj projesi, oyundan alacağınız keyfi iki katına çıkaracak.
İçerikten Görseller
Resident Evil Requiem Türkçe dublaj projesi
Resident Evil Requiem Türkçe dublaj seslendirme kadrosu
- Ömer Faruk Duman — Leon
- Şevval Kılınç — Grace
- Oğuzhan Paltaoğlu — Victor Gideon
- Mert Dağdeviren — Zeno, Nathan
- İrem Aydın — Emily
- Ebrar Tetik — Chloe
- Rohan — Spencer
- Bir level atladı — Hunk
- Mehmet Emin Arkcı — Harry, Marvin
- Ahmet Kurt — Komando A
- Cihat Ali Akyol — Manga Komutanı
- Leirus — Hemşire, Kadın 1
- Kumpir.dublaj — Asker 1, BSAA telsiz sesi
- Selahattin Aydoğan — Zombi Doktor, Muhabir
- Meriç Vardar — Adam 1
- Hira Şahin — Alyssa
- Yiğit Salman — Otel Müdürü
- Zeynep Sena Erkök — Sherry
- Dublajlara — Dış ses kadın
- Hüseyin Can Erkök — Sokaktaki adam
- Bengisu Kılıçaslan — Araştırmacı kadın
- Seda Gündüz — Hemşire
- Furkan Demir — Ses Vizyon
- Hilal Nazlı Köse — Cisim dublaj
- Npc Sesleri - Batuhan Bayram, Berat Özlü
- Proje Yapım: FaCia YAPIM
- Cast Yönetmeni: Oğuzhan Paltaoğlu
- Ses Mix Montaj: Ömer Faruk Duman
- Sesleri Oyuna Entegre: Kurtuluş Pala
Resident Evil Requiem Türkçe dublaj nasıl kurulur?
Resident Evil Requiem Türkçe dublaj indir
FaCia Yapım'ın Resident Evil Requiem Türkçe dublaj projesini siz de buradan tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.