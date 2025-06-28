Metinden video oluşturmaya odaklanan yapay zekâ girişimi Runway, şimdi de video oyun dünyasına giriyor. Şirket, çok yakında kendi yapay zekâ modellerinin oyun geliştirilmesine izin verecek.

Geliştirdiği yapay zekâ modelleriyle metinden video üretme noktasında çok iyi işler yapan, hatta Hollywood devleri ile anlaşan yapay zekâ girişimi Runway'den bomba bir hamle geldi. Şirket, bu kez de video oyun dünyasına giriş yapacağını açıkladı. Peki Runway, tam olarak neyi amaçlıyor?

Runway CEO'su Cristobal Valenzuela tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, gelecek hafta yepyeni bir oyun duyurusu gerçekleştirecek. Tamamen yapay zekâ ile oluşturulan bu oyun, dileyen herkes tarafından oynanabilecek. Üstelik Runway, bununla da yetinmeyecek.

Herkes kendi yapay zekâ destekli oyununu geliştirebilecek

Runway'in yeni oyunundan paylaşılan bir görüntü.

Runway'in esas bomba hamlesi ise yapay zekâ modellerinin amatör veya profesyonel oyun geliştiricilerine açılacak olması. Dileyen herkes, Runway'in yapay zekâ modellerini kullanarak kendi oyununu geliştirebilecek. Böylelikle video oyun dünyasında yepyeni bir sayfa açılmış olacak.

Cristobal Valenzuela, bu girişimle oyun stüdyolarının hızını artıracaklarına inanıyor. Peki yapay zekâ ile üretilen dizi, film ve hatta oyunlar, istenilen kaliteyi sunabilecek mi? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız Prime Video için yayımlanan "House of David" isimli diziye bir göz atın. Zira Runway'e ait teknolojiler, bu dizide aktif olarak kullanıldı.